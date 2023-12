Incertidumbre rodea el desfile de carros antiguos en Cali: ¿se realizará este año?

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos más emblemáticos de la tradicional Feria de Cali, está en duda para este año. Al menos así lo hizo sentir la Asociación de Amigos de Autos Antiguos, entidad que ha realizado el desfile durante 22 años y que ahora emitió un comunicado donde declinan de organizar el evento.



"Por motivos ajenos a nuestra voluntad hemos tenido que tomar la decisión de no realizar el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la próxima Feria de Cali", comentaron.

De acuerdo con lo expuesto por la asociación, la razón de esta decisión es que a la fecha no se ha recibido el convenio asociativo firmado para la realización del evento, algo que, según los voceros de la asociación, han reiterado en diversas ocasiones a la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos (Corfecali), insistiendo en la importancia de los tiempos para abrir las inscripciones al desfile.



"Faltando 3 semanas para el cierre de inscripciones es imposible organizar un evento de ciudad donde hay que que escoger cerca de 250 vehículos, sería un acto de irresponsabilidad de nuestra parte solo intentarlo y ciertamente de ninguna manera nos vamos a prestar para desvirtuar un evento que con tanto trabajo y por años hemos logrado consolidar y posicionar entre los desfiles más importantes del país incluso de Latinoamérica", se lee en el duro comunicado.

La 65 Feria de Cali con el desfile de Autos Clásicos y Antiguos. Fotos: @juanfotosadn Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Y apuntaron directamente a la Secretaria de Cultura como responsable del retraso, ya que solo habría firmado el convenio con Corfecali el 29 de noviembre.

Además, señalaron su malestar por dineros que aún se estarían debiendo por parte de Corfecali de los desfiles realizados en 2021 y 2022. "No es coherente ni responsable desde ningún punto de vista que la Alcaldía de Cali trate con tal improvisación el evento más importante de la ciudad como es la Feria de Cali", concluyeron.

Gerente de Corfecali respondió

Argemiro Cortés lo designaron en la Asamblea General de Fundadores de Corfecali como nuevo gerente de la corporación. Foto: Alcaldía de Cali.

Ahora bien, el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, aseguró ayer que ante la situación expuesta por los principales organizadores del desfile decidió ponerse en contacto con diferentes operadores que estarían interesados en participar en la organización del evento y confirmó que pese a todo, se realizará.



(Además: Metrocali anunció rutas especiales del MIO para ver alumbrado navideño en Cali)



"Evidentemente el día de ayer recibí una comunicación del doctor Rodrigo Sarasti, donde me dice que su organización no está lista para producir y realizar el desfile de autos antiguos. Inmediatamente me he comunicado con diferentes operadores a nivel local y nacional que me han expresado el interés de participar en la organización de este evento, por lo tanto, quiero mandar un mensaje a la ciudadanía de que sí va a haber desfile de autos antiguos. Ese 27 (de diciembre) los estamos esperando, porque la Feria de Cali es una realidad", comentó.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI