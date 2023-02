Desde comienzos de febrero, a través de un comunicado, se anunció que Viva Air reducía su oferta de 17 vuelos semanales desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a los destinos de playa.



Pero pasajeros, que tenían reservados sus vuelos, se encontraron de madrugada con las oficinas cerradas en ese terminal a 15 minutos de Cali.



Se han presentado alegatos con viajeros de otras aerolíneas por intentos de cadena humana en el área de atención.



(Lea en contexto: En vivo: pasajeros afectados por Viva Air protestan en aeropuertos del país

Durante la noche del lunes 27 de febrero corrieron rumores sobre el final de operaciones de la aerolínea Viva Air.



Justamente en el febrero de 2020, esa compañía había anunciado su llegada al aeropuerto Bonilla, bajo la campaña de aumentar la capacidad y servicio.



Desde las 3:00 de la madrugada de este martes 28 de febrero se sintió la sorpresa ante las casillas sin personal de servicio.



(Le puede interesar: Valle del Lili, vocero ante ONU en gestión hospitalaria de sustancias peligrosas)

Sebastián, en plan de vacaciones, dice que con otras siete personas compraron pasaje hace más dos meses hacia Cartagena. Llegaron desde las 4:00 de la madrugada del martes al aeropuerto con la idea de volar hasta Cartagena.



El viajero asegura que nadie les avisó. Desde la madrugada empezaron a llamar a Viva Air, pero solo atendía una contestadora automática.



(Puede leer: Esto es lo que hay detrás de ataques sicariales y masacre en el norte del Valle)

Hacia las 8:00 de esta mañana el pasajero esperaba una salida con otra compañía, Latam. "Ya perdimos el día de hotel", dice y anota que, por ahora, sería asegurar solo el vuelo de ida.



Cerca, otra pasajera molesta, Mariana contaba que su destino era Cúcuta con escala en Cartagena. "Tenemos compromisos y nadie responde", dice ella.

@RadioPlaneta969 Buenos días combo mañaneta kana Así se vive en Cali la Protesta de pasajeros en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air. pic.twitter.com/qFYjDyhVpq — ᕼᘮᘐ〇™ (@hugo_extrem) February 28, 2023

Geraldine y su familia no pudieron chequear su vuelo por Internet, pero madrugaron sin saber que no podrían realizar su viaje. "Por ahora, no tenemos una solución", dice.



Desde el 2 de febrero, en un comunicado, Viva Air anunció que "como es de conocimiento público, dada la compleja realidad que Viva viene enfrentando debido a los factores macroeconómicos externos, la falta de inyección de capital por parte de un inversionista, y a la espera de la definición por parte de la Aeronáutica Civil y el Gobierno Nacional para la la aprobación de la alianza con Avianca que daría vuelta a este difícil momento de compañía".



Y sigue el mensaje: "Lamentamos informar el cierre operacional de la base Cali y la cancelación de sus rutas directas: Cali-Cartagena, Cali-Santa Marta y Cali-San Andrés".



Eso representaba el final de viajes a los llamados destinos de playa.



(Además, puede leer: Identifican al hombre que apareció muerto dentro de un armario

Pero usuarios como Mario López dice que días atrás tomó una oferta en Internet. Por eso llegó al aeropuerto y se encontró con la novedad.



"Ese mensaje solo lo pusieron ayer", decía Laura, una economista, que se refería a un comunicado en la página de Internet



Viva Air Air dice que su decisión se tomó en la espera a la respuesta a una solicitud ante la Aeronáutica Civil para que se acogiera a Viva Air en una aerolínea de más capacidad.

Lea más noticias de Colombia

La nueva vida de 108 monos que usaron para experimentos en laboratorio de Cali