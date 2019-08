Incendio puso a sudar a socorristas entre Cali y Yumbo

En medio de una temperatura calurosa, un incendio fue reportado desde las 10:30 de la mañana en un sector montañoso aledaño a la carretera que une a las dos ciudades, en inmediaciones de un sector industrial.

Los Bomberos de Yumbo recibieron la alerta sobre llamas en el sector conocido como Guabinas. en un área que une a Yumbo con la capital del Valle del Cauca.



Al sitio se encaminaron cuatro máquinas con 25 socorristas, incluidos socorristas de Defensa Civil y sector empresarial, que iniciaron tareas para evitar que el fuego se extendiera en esa zona de ladera, cercana a la llamada carretera antigua,.

El capitán Alberto Valencia, comandante de Bomberos Yumbo, dijo que "es un incendio forestal cercano a un proyecto de viviendas que se construye en la parte alta. Las llamas están en un terreno despoblado, pero estamos trabajando en tres flancos para controlar el fuego. Esto antes de que empiece la brisa fuerte, lo que complicaría la tarea. Por ahora no se requiere el apoyo de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana)".



En las tareas de control se hizo uso de agua para afrontar las llamas y bajar la temperatura del terreno. También batefuegos para cerrarle el paso a las llamas.



De acuerdo con el reporte bomberil, no se presenta riesgo para inmuebles pero se debe controlar que las llamas no sigan corriendo hacia la parte alta de la montaña.

CALI