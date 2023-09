Buena parte de los 10 pisos en el centro comercial El Tesoro, en pleno corazón de Cali, ardió como el infierno. Allí funcionaban 183 locales, donde se comercializaba ropa, calzado, lociones y equipos eléctricos y electrónicos.



El incendio se originó a la medianoche del viernes primero de septiembre y fue controlado a las 15 horas siguientes.



El centro comercial El Tesoro está ubicado en la carrera 7 con calle 13, en el centro de Cali.

"Siendo las 3:48 p. m. de este 2 de septiembre se reportó que el incendio estructural en edificación de 10 niveles, identificada como centro comercial El Tesoro, después de más de 15 horas de intensas labores realizadas por 50 unidades bomberiles, fue liquidado y controlado", informaron en el Cuerpo de Bomberos.

"Se afectaron más de 40 locales en la edificación, también se reportan dos bomberos lesionados, uno de ellos con quemaduras de segundo grado en una mano. Ambos se encuentran estables. En el sitio se quedan unidades realizando operaciones de prevención y vigilancia en las instalaciones", indicaron en el organismo de socorro.



Dos de los locales quedaron totalmente calcinados.



Se busca precisar las causas de la emergencia. Se habla, por ahora, de un corto circuito. Debido a que había ropa y otros elementos inflamables, estos facilitaron la rápida propagación.

Los bomberos tuvieron que buscar acceder por escaleras auxiliares.

Según el capitán Alberto José Hernández, director de Gestión del Riesgo y Emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, el incendio de propagó por conducción a los otros locales del mismo centro comercial.

“Cada local comercial está dividido por estructuras metálicas y la parte superior es un entresuelo donde se almacena mercancía, literalmente es como si tuviera un horno en la parte alta y el material no deja aplicar los chorros desde la parte exterior. Hay que hacer un trabajo local por local para ingresar al entresuelo, remover material y hacer la liquidación”, agregó el capitán.



William Rodríguez, encargado de la seguridad en El Tesoro, afirmó que la conflagración se inició a la medianoche del primero de septiembre y fueron sus compañeros los que dieron aviso a Bomberos Cali.



“Desde ese momento estamos haciendo el apoyo la parte logística, las personas de los locales están aquí ayudando con carretas, agua y comida. Fueron cerca de 40 locales afectados”, dijo el encargado de seguridad.



En el sitio se encontraban, al final de la tarde, cinco máquinas extintoras, dos carro tanques, una máquina de altura, dos ambulancias, un carro de comando, un carro de rehabilitación y, aproximadamente, 50 bomberos en la liquidación de los puntos calientes, que hasta el momento cumplían más de 15 horas en la labor.



En un comienzo se desplazaron cinco máquinas extintoras con 21 bomberos, móvil logística con dos unidades, una máquina de altura con dos bomberos más, dos carro tanques con cuatro unidades, una móvil de comando con un bombero y dos ambulancias con cuatro paramédicos.



En la tarde de este sábado 2 de septiembre, el incendio se extinguió y se evitó que se extendiera a edificaciones vecinas. Los bomberos buscaban controlar los puntos calientes para que no se avivara otra conflagración.



"Una tarea compleja que les toca la fibra al ver quemadas las ilusiones de los comerciantes, que tenían puestas las esperanzas en sus negocios para lograr sus metas y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y familias". dijeron en el Cuerpo de Bomberos de Cali.



"Afortunadamente no hubo víctimas fatales y a pesar de todas las circunstancias, en sus corazones queda la satisfacción del deber cumplido no sólo por haber podido apagar el fuego, sino por haber evitado que se quemara todo el edificio y los locales circunvecinos", añadieron.



"De valorar y agradecer también, la generosidad de los comerciantes que llegaron al lugar de la emergencias cargados de bebidas, alimentos y mucho amor para nuestros Bomberos", concluyeron.

