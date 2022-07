Alexander Velásquez asegura que su cuñado de 19 años es uno de los 51 fallecidos en el incendio que se presentó en la cárcel de Tuluá, Valle, hacía la 1:30 de la mañana del martes pasado.

Velásquez le dijo a este medio que desde el celular del hermano de su esposa le enviaron fotografías de su cuñado y lo pudieron identificar.



Visiblemente afectado, este hombre señaló que su cuñado estaba en la cárcel de Palmira y que hace 12 días lo trasladaron a la cárcel de Tuluá.



Sin embargo, Velásquez reveló que su cuñado habría participado en la riña previa al amotinamiento y al incendio.



"Él llamó a las 10 de la noche (del lunes festivo) diciendo que estaba apuñalado, que estaba grave y de ahí más no supimos hasta el son de hoy (ayer) que me vine madrugado para acá porque escuchamos lo del incendio", narró Velásquez.



Sin embargo, este hombre no sabe si su cuñado falleció por las heridas que le hicieron o por las llamas del incendio o asfixiado.



El ministro de Justicia, William Ruiz, ha sostenido que la tragedia se debió a que unos internos quemaron unas colchonetas e iniciaron el incendio.

Mi solidaridad con las familias de las víctimas de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que perdieron la vida tras un amotinamiento que originó un incendio en la madrugada de hoy. Desde ya se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer lo hechos. — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) June 28, 2022

No obstante, familiares de reclusos han sostenido que en el momento de la emergencia solo había cuatro guardias del Inpec porque otros estaban disfrutando de un concierto de las fiestas aniversarias de Tuluá.



Dieciocho horas después de la tragedia, Velásquez le pide a lnpec que les confirme a él y a su familia si su cuñado es uno de los muertos y que les entreguen su cuerpo



"Él no estaba condenado, llevaba ocho meses en la cárcel de Palmira y estábamos esperando que lo dejaran en libertad. Lo trasladaron hace 12 días para acá y sucedió este lamentable hecho", señaló Velásquez.

