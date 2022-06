Fanery García Loaiza y Luis Eduardo Yunda viven las dos caras de una misma tragedia: el incendio de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que deja, hasta el momento, 51 muertos y 24 heridos.

La faceta que afronta Fanery es la de muchos parientes de reclusos del centro penitenciario: la incertidumbre. Ella y los familiares de su hermano, Luis Alberto García Loaiza, no saben si ileso, herido o es uno de los fallecidos.



"Él es discapacitado, no sabemos en qué patio está exactamente. Solo sabemos que está en uno de esos dos patios (el pabellón ocho, donde se presentó la emergencia, o el nueve), desde hace un año ", contó la mujer visiblemente angustiada porque pasan las horas y sigue la zozobra por la suerte que corrió su hermano.



Una situación diferente a la de Fanery vive Luis Alfonso Yunda. A las 6 de la mañana, en el municipio de Miranda (Cauca), se enteró de la tragedia, preparó viaje rápidamente y salió rumbó a Tuluá, en su motocicleta, para conocer de la suerte de su hijo de 22 años.



Tras varias horas sin ninguna noticia, en un listado de reclusos que se encuentran ilesos dentro de la cárcel, funcionarios de la Alcaldía de Tuluá nombraron al hijo de Luis Alfonso Yunda. En ese momento sintió literalmente que el alma le volvió al cuerpo.



"Mi hijo estaba en el pabellón ocho. Desde hace 18 meses está acá, en la cárcel de Tuluá. Los que quedaron vivos están en un patio, me acaban de decir. Afortunadamente, está bien, Me dijeron que más tarde se comunican conmigo", narró Luis Alfonso.

Acompañamiento psicológico

En la Institución Educativa Corazón del Valle, sede Guillermo Martínez, la Alcaldía de Tuluá instaló un punto de información para los familiares de los reclusos de la cárcel de varones de la denominada 'capital del centro del Valle del Cauca'.



En este lugar, aledaño al centro de reclusión, hay un equipo psicosocial de la administración municipal, que atiende a las familias de los internos.



Voluntarios de la Cruz Roja y la Defensa Civil apoyan la labor de la Alcaldía de Tuluá porque se han presentado episodios de crisis en algunas personas.



Muchas familias han llegado a pedir información de sus familiares desde ciudades como Armenia y desde el departamento del Cauca.

