Los dos hombres que estaban detenidos por el presunto secuestro del dueño de un balneario, su hijo y su nieto, ahora también tendrán que responder por el homicidio de los dos últimos.



Los cuerpos de Javier Mauricio Palomino, de 45 años, y de su hijo Juan Fernando Palomino Zuluaga, de 26, fueron hallados en una fosa común a orillas del río Cajambre, en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), el pasado 10 de febrero.

El secuestro se realizó en el lugar en Zabaletas, jurisdicción de Buenaventura, el 6 de junio de 2021.



A alias 'Camacholis' y alias 'Care Trapo', señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las Farc que operan en esta región del país, la Fiscalía los imputó como presuntos coautores de los delitos secuestro y de homicidio agravados. No aceptaron cargos.



Según los elementos probatorios recaudados por el ente investigador, ellos serían los responsables del secuestro y posterior asesinato de los Palomino.



Las tres víctimas fueron amarradas de pies y manos y embarcadas en una lancha apostada en el río Zabaletas.



De acuerdo con la investigación, los imputados al parecer se comunicaron con la familia de los plagiados y les exigieron el pago de 200 millones de pesos por su liberación.



La familia habría depositado en una cuenta bancaria 100 millones de pesos, tras lo cual los delincuentes liberaron al propietario del establecimiento turístico con la promesa de enviar los 100 millones restantes para liberar a su hijo y a su nieto. Una vez en libertad el hombre pagó otros 150 millones. Sin embargo, no volvió a saber nada ni de los secuestradores ni de sus familiares. Solo hasta el pasado jueves 10 de febrero cuando fueron encontrados sus cuerpos en una fosa común.

Los recapturaron

La Fiscalía aclaró que 'Camacholis' y 'Care Trapo' ya habían sido capturados el 4 de octubre de 2021 durante una operación de registro y verificación de antecedentes por parte de servidores del CTI, junto con infantes de marina de la Armada Nacional en Zabaletas.



Cuando les solicitaron sus documentos de identidad, los uniformados confirmaron que tenían una orden de captura vigente solicitada por el Gaula de la Policía por el secuestro del propietario del balneario, su hijo y su nieto.



Pero tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos de los secuestrados, el pasado fin de semana, los dos hombres fueron recapturados en la Cárcel Distrital de Buenaventura por servidores del CTI junto con unidades de la Armada Nacional, luego de que un juez emitiera la orden judicial dentro del proceso penal por el crimen de los Palomino.

