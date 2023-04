La antigua Imprenta del Valle, ahora Impretics, está en medio de las denuncias y la controversia por la cantidad de contrataciones directas con Gobernaciones, Alcaldías, Congreso, Concejos, Hospitales, Universidades y entidades del Gobierno en los últimos años.



En el departamento se asegura que la Imprenta estaba sentenciada a desaparecer por el mundo impreso, pero saltó al de las tecnologías y servicios.



El nombre de Impretics sonó cuando la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, ante un supuesto detrimento patrimonial por 1.854 millones de pesos, ordenó el embargo de cuentas bancarias y bienes del alcalde Jorge Iván Ospina, así como cuentas y propiedades de quienes tomaron parte en el convenio interadministrativo.

El abogado y exfiscal Élmer Montaña mantiene un seguimiento, al lado del equipo de Control Ciudadano Colombia, sobre la contratación pública en Cali y el departamento.



En sus indagaciones señala a la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Iimpretics), nombre con el que se conoce a la antigua Imprenta desde hace cinco años.



En el departamento destacan que ha sido una empresa que alejó la sombra de desaparecer en el mundo impreso y entró en dinámicas para prestar servicios tecnológicos, de servicios y de comunicaciones.



Para Montaña, se convirtió esa empresa en el enlace para la celebración ilícita de contratos con entidades de diverso orden en el país.

La antigua Imprenta

El abogado Elmer Montaña.

A la Imprenta Departamental la fundaron en 1928. Desde 1972 pasó a ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Hasta 2018 se enfocó en imprimir documentos.



Ese 2018, la Asamblea del Valle, en la administración de Dilian Francisca Toro, aprobó una reforma a los estatutos de la Imprenta Departamental para convertirse en Impretics (Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones), dice Montaña.



De acuerdo con Montaña, ahora candidato a la Alcaldía, con esa figura ya no solo era una imprenta de papelería y servicios de papelería, sino que podía ofrecer más de 357 clases de bienes, obras y servicios que ninguna empresa pública o privada del país estaría en capacidad de atender.

Compartimos algunas respuestas importantes sobre la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 4161.010.27.3.2020 celebrado entre el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia e IMPRETICS E.I.C.E. 🧵: — Impretics EICE (@Impretics) April 10, 2023

Servicios de Impretics

De acuerdo con la denuncia, se extendió a tecnologías de la comunicación; obras civiles y construcción en general; construcción de edificios inteligentes; actividades de fomento de carácter científico y tecnológico; o celebrar alianzas estratégicas de cualquier naturaleza.



También a la prestación del servicio de energía eléctrica, eólica y solar y, en general, cualquier tipo de energía; asumir procesos de tercerización de personal de vigilancia, aseo y otros; comercializar, operar y distribuir todo tipo de bienes y servicios en las entidades públicas y privadas; publicidad aérea; organizar eventos sociales y artísticos masivos; venta de toda clase de artículos deportivos; ferretería y carpintería.

El trámite se ampara en la Ley 1150 de 2007 que define cinco modalidades de contratación, entre ellas la contratación directa, mediante convenios y contratos interadministrativos, donde no hay oferentes ni libre competencia entre contratistas.



No se acude a la Licitación pública, la Selección abreviada, el Concurso de méritos ni la Mínima cuantía que requieren procesos de selección de acuerdo con la Ley 80 de 1993 para garantizar la libre competencia entre los interesados.

Del convenio con Secretaría de Seguridad

Impretics, que tiene nómina de 20 funcionarios y unos 30 contratistas, ha contratado directamente en convenios y contratos interadministrativos con cualquier entidad pública, asegura Montaña.



En el enredo de la Alcaldía e Impretics se relaciona un contrato suscrito por la Secretaría de Seguridad y Justicia, a cargo de Carlos Rojas, a fines de 2020.



La misión era mejorar la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su operación, como una de las herramientas tecnológicas para la atención y prevención de incidentes y delitos.



El Secretario de Seguridad presentó invitación a Impretics a firmar un 'convenio interadministrativo' para sumar esfuerzos técnicos y administrativos en el mantenimiento de la infraestructura y el suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra.



Impretics proponía una contrapartida para el mantenimiento de 129 cámaras, por 426 millones de pesos.

No hubo detrimento. A la finalización del Convenio Interadministrativo se cumplió con el mantenimiento de 612 cámaras recibidas por la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Metropolitana FACEBOOK

La entida asegura que "no hubo detrimento. A la finalización del Convenio Interadministrativo se cumplió con el mantenimiento de 612 cámaras que funcionaban en su totalidad y que fueron recibidas a cabalidad por la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Metropolitana de Cali".



El contrato, que refería la ejecución de más de 5.740 millones pesos en tres semanas, se firmó el 9 de diciembre; el 10 de diciembre se empezó a ejecutar; el 18 se modificó; el 23 se entregó el primer informe de auditoría; el 29 llegó el informe final del supervisor, y el 31 quedó cerrado.

Comenzaremos con la Imprenta o Impretics, convertida en una empresa fachada para la contratación ilícita. pic.twitter.com/L78f0wyBJV — Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) November 25, 2021

Impretics subcontrató el mantenimiento de las cámaras con la Unión Temporal Windetec. A ello responde que "Windetec acreditó experiencia de seis contratos suscritos con entidades públicas y privadas relacionados con mantenimientos preventivos y/o correctivos de CCTV".



Anota que "se conformaron siete (7) cuadrillas y/o equipos de trabajo, encargados del mantenimiento, pero no se realizó la instalación de cámaras, ya que el convenio no lo contemplaba".



Ante cuestionamientos a los precios de los insumos y equipos necesarios para convenio, la entidad afirma que se establecieron en la fase de planeación realizada por la Secretaría y se tomaron como referencia precios de mercado y la guía del Ministerio del Interior.



Rojas sostiene que el contrato se hizo en forma institucional y no tenía el detalle ni documentación de un subcontrato.

Sobre subcontratación

Montaña repite que con 20 empleados y 30 contratistas, Imprectics no puede cumplir con tantos convenios y contratos interadministrativos, por lo que subcontrata el objeto contractual con terceros, en particular fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, algunas creadas para ejecutar cada contrato.



Esa subcontratación, que se hace bajo normas del derecho privado y de la que no se rinde cuentas, se haría por menor valor al contratado en principio y así se esfumaría dinero. Montaña, como abogado, sostiene que se configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Sobre qué ha pasado con las denuncias, a decir de Montaña, el Fiscal General de la Nación ha estado más ocupado "persiguiendo muchachos de primera línea mientras que la Contraloría del Valle del Cauca tiene varios contratos de la especie denunciada con Iimpretics".

