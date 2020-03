¿Sistema compartido puede ser 'salvavidas' del sistema MIO, en Cali?

Mientras la ley 550 de 1999 avanza en la sociedad MetroCali, que opera el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, concejales que conocen la problemática del más conocido como MIO, insisten en que esta se debe liquidar y darle paso a una nueva sociedad

MetroCali fue admitida el 11 de octubre de 2019 en la también llamada ley de reestructuración de pasivos, luego de que un tribunal de arbitramento la condenó, a través de un laudo, a pagarle 165 mil millones de pesos a uno de los cuatro operadores del sistema, GIT masivo, que alegó perjuicios por no alcanzar rentabilidad en el negocio.



Y es que el sistema se estructuró sobre la base de que movería un millón 200 mil pasajeros al día y, en promedio, solo mueve 430 mil.



La audiencia que convocó el promotor de la ley 550 en MetroCali, para establecer, en un plazo de cuatro meses, quienes son los acreedores de la sociedad y llegar a acuerdos de pago con ellos en determinados plazos, se instaló el 11 de febrero pasado, pero ya se ha suspendido en dos ocasiones.



El presidente interino de MetroCali, Juan Carlos Echeverry, recalca que la ley 550 es el salvavidas de la entidad descentralizada de orden municipal.



“Sobre los ingresos proyectados, con base en el número de pasajeros, se hace un flujo de pagos. Ese flujo ya lo hemos estado trabajando con el promotor. Todavía no se le ha presentado de manera formal a los acreedores, porque apenas se está definiendo quiénes son”, explicó Echeverry.



Después de GIT, el segundo acreedor de MetroCali sería el consorcio CC, que reclama unos 27 mil millones de pesos. A través de otro laudo, ordenaron que se los pagaran. Solo a esos dos acreedores, MetroCali deben pagarles más de 192 mil millones de pesos.



A pesar de esta situación, el presidente sostiene que la salud financiera de MetroCali es “buena”. “Si no tuviéramos esta deuda, con la tarifa nos podemos sostener”, aseguró.



El optimismo de Echeverry contrasta con la posición del presidente del Concejo de Cali, Fernando Tamayo, quien mantiene su concepto de que la mejor salida para el MIO es liquidarlo. Tamayo reitera que la entidad es un paciente moribundo al que se le han dado cuidados paliativos. “La única solución que veo, que por lo menos se debe estudiar de una manera responsable y sin histeria, es la liquidación del sistema y arrancar uno nuevo, cero kilómetros, con unas cláusulas y unos parámetros más acordes a la realidad”, afirmó.



Ese nuevo sistema, según Tamayo, se debe basar en el transporte intermodal. “Lo que está en juego es la movilidad de Cali”.



Además, Tamayo propone renegociar con los operadores para “garantizar el derecho que tienen los caleños a movilizarse dignamente” y plantea que, por ejemplo, vastas zonas del distrito de Aguablanca, que están sin transporte, sean cubiertas con el TPC (Transporte Público Colectivo), “que no le cuesta nada al municipio, es una herramienta sumamente interesante porque puede cubrir las rutas donde no llegan los buses del MIO”.



El concejal Tamayo manifiesta que se debe analizar si eventuales demandas por la liquidación llegarían a MetroCali y no al Municipio de Cali como solidario, lo que es ideal ya que MetroCali solo tiene un edificio.



Una posición similar a la del concejal Tamayo tiene su colega Carlos Andrés Arias, quien considera que con el actual modelo, el MIO nunca alcanzará el punto de equilibrio financiero y se debe pensar en la liquidación del sistema si después de sanear las deudas (en el marco de la Ley 550) el ejercicio contable continúa arrojando números negativos.



Arias agregó que mantener el actual modelo es darles opción a los operadores del sistema de seguir demandando a la sociedad porque el negocio no es rentable y ya existe una condena en contra de esta. También está de acuerdo con el sistema complementario como un salida a la crisis del MIO.



El presidente (e) de MetroCali aseveró que pensar en liquidar el sistema es una “situación compleja” que “se debe manejar con pinzas” por las implicaciones que tendría. Sí coincide con los dos concejales en que el sistema complementario es una buena opción pero transitoria “mientras terminamos de organizar toda la ciudad”.



CALI