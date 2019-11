Iglesia convoca el lunes a rechazo por crímenes de indígenas en Cauca

En un mensaje público, Luis Mariano Montemayor, Nuncio Apostólico en Colombia, llamó a un momento de reflexión y de apoyo cuando en el Cauca se presentan hechos de violencia y que recaen, en especial, en población indígena.

"Ante la situación de violencia que esta viviendo el Cauca, los asesinatos de guardias indígenas y líderes indígenas, el Arzobispo de Popayán (Luis José Rueda Aparicio), como responsable eclesiástico, nos ha pedido a todos un gesto de apoyo y solidaridad", dijo el nuncio Luis Mariano Montemayor.



Anotó que para ello "el Arzobispo de Popayán ha convocado para este lunes 4 de noviembre un momento de reflexión, de apoyo y de manifestación de solidaridad al mediodía, a las 2, nos piden que en todo el país se rece la oración de San Francisco. 'Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz' . Que guardemos un minuto de silencio acompañado de aplausos de apoyos y de sostén por todas las víctimas y por todos los que salen en defensa de las víctimas. Y se nos pide también que se repliquen las campanas de la Iglesia y se rece el 'Ángelus' por el Derecho a la vida, por la recuperación del sentido de la vida".



Desde Itsmina (Chocó), donde atiende una situación también difícil, el Nuncio envió un mensaje de de apoyo a las victimas del Cauca y exhortación a todos los fieles, hombres y mujeres de buena voluntad, para que no haya más victimas".



El Arzobispo ha planteado que "de estos homicidios son responsables quienes usan las armas contra el indefenso, quienes planean los crímenes, pero aún más quienes pagan para asesinar y se lavan las manos con hipocresía (…) En nombre de la misericordia de Dios Padre les pedimos a quienes están amenazando, desplazando y asesinando personas, paren el exterminio, respeten la vida humana, no sean protagonistas de la anticultura de muerte".



El alcalde de Toribío, alcibíades Escué, dijo que sí existe un plan criminal de asesinar a comuneros. "Es alguien muy poderoso que nos está matando, pero nosotros, bajo la sabiduría de nuestros ancestros y de la vida misma, nos defenderemos”.



