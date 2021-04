Joven que se ahogó en Lago Calima sufrió calambre al buscar balón

Un paseo de amigos y familiares se convirtió en drama cuando uno de los jóvenes no pudo salir de las aguas del Lago Calima.



Los organismos de socorro del Valle del Cauca mantienen el llamado a no arriesgarse en el Lago Calima y recuerdan que existen medidas de restricción a esos espacios, como a ríos, por los riesgos en la pandemia y por la ola invernal



Desde el Lunes Santo se notó la afluencia de visitantes en carros y motocicletas a las vecindades del Lago Calima, lo que ha tenido varias restricciones durante el año de la pandemia por el coronavirus.



Las autoridades locales insistían en mantener la distancia social, usar tapabocas y no bañar en sitios de riesgo en ese embalse del centro occidente del Valle del Cauca, a unos 90 kilómetros de Cali.

Buzos rescatan cadáver de joven que se ahogó el viernes en Lago Calima. Más detalles aquí ➡️ https://t.co/kzaX2kXBu2 pic.twitter.com/Fc6XjLtP4C — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 3, 2021

El área se extiende en más de 19 kilómetros cuadrados y atrae turismo por los deportes acuáticos.



Bajo esas circunstancias, jóvenes procedentes de Cali se divertían en uno de los sitios del lago. Socorristas de la Defensa Civil de Calima El Darién les advirtieron que era un riesgo entrar en esas aguas.



El coordinador de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias, Abelardo Bejarano, dijo que en la tarde del Viernes Santo se recibió la alerta porque un joven no había salido del Calima. Se adelantó una búsqueda, pero no se logró su localización hasta el anochecer.

Muy duro ... y ni se diga del Lago Calima 😩 pic.twitter.com/Hyj51GbcTQ — Sandra Román (@salorena111) April 3, 2021

La versión indica que Alexánder Cortés Valencia, de 19 años, residente en el barrio La Rivera II en Cali, intentó rescatar una pelota o balón con el que jugaba con sus amigos. En esos momentos habría sufrido un calambre y no pudo salir a flote.



En el área se aprecia que del agua salen plantas y árboles. Desde la madrugada del Sábado Santo se amplió el operativo. Hacia las 10:30 fue localizado el cuerpo del Cortés y lo rescataron buzos de la Defensa Civil de Buga, con apoyo de socorristas locales y la Policía.

