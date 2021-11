La historia de la caleña que sacó puntaje perfecto en la prueba del Icfes

La caleña Marcela Erazo es un ejemplo de perseverancia.

Seis veces presentó el examen del Icfes y alcanzó el puntaje perfecto: 500 de 500.



Son muy pocos los estudiantes en el país que lo logran, pero la joven, de 20 años, lo alcanzó.



La caleña dijo que los resultados de las primeras cinco pruebas no le satisfizo, porque ella tiene un sueño: ser la mejor médica del país.



Asegura que hubo inconvenientes en un comienzo, pero no la desanimaron, sino todo lo contrario. Siguió repitiendo la prueba.



"Fueron muchos altibajos porque estaba estancada en un puntaje", reiteró la joven. "En algunos momentos decía que no lo iba a intentar más y otros como que no". Y siguió adelante, pese a que "era muy difícil".



Su madre Beatriz Medina también la alentaba cuando dudaba en continuar.



"Tenía que insistir. Le decíamos que siguiera, que no parara. Estos son los resultados tan gratificantes", dijo la madre.



Ahora, la joven de Cali está analizando su futuro, pero ya tiene otra meta impuesta, no solo quiere estudiar medicina, sino ingresar a la Universidad Nacional.



CALI