ICBF afirma que denunció abusos a niña y la madre dice que es mentira

La madre de una menor de edad acudió a la Fiscalía en Roldanillo a denunciar que su hija se escapó de un hogar sustituto y le reveló que lo hizo porque sufrió abusos sexuales y no le creían.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que ha estado a cargo de la menor, junto a sus cuatro hermanos, por la presunta negligencia de su mamá, y fue reubicada con su familia extensa hasta septiembre de este año 2021.



La entidad señala que entabló una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia sexual contra la niña en el medio familiar donde fue reubicada.



El pasado martes 2 de noviembre, Jhoanna, madre de una niña de 12 años, acudió a la Fiscalía Seccional de Roldanillo, para informar que "estando enterada sobre la obligación de denunciar...Me permito presentar denuncia para que se investiguen los presuntos delitos de acceso carnal violencia con circunstancias de agravación punitiva".



En la diligencia, acompañada del abogado Mario Germán Echeverry, ella señala que fue un joven de unos 20 años, que creció a cargo del ICBF y es habitante del hogar, y la presunta complicidad de la madre sustituta en un barrio de esa ciudad del norte del Valle del Cauca.



El ICBF informo que la niña permanecía bajo su protección, junto a sus cuatro hermanos, por la presunta negligencia de su mamá, y fue reubicada con su familia extensa hasta septiembre de este año 2021.



Luego, según el ICBF, entabló una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia sexual contra la niña en el medio familiar donde fue reubicada.



El informe indica que posteriormente, se conoció que la niña fue trasladada a un hogar sustituto de donde se evadió en octubre, razón por la cual la Defensoría de Familia denunció su desaparición y remitieron la notificación a Migración Colombia para evitar que fuera sacada del país.



"Si ellos denunciaron los abusos porque mi hija estuvo hasta octubre en ese hogar", anota Jhoanna, quien sostiene que la denuncia la puso ella con su abogado Mario Germán Echeverry.



La madre cuenta que al comienzo de la pandemia se quedó sin trabajo, iba a viajar a recoger café y el ICBF la ubicó y le exigió que firmara una custodia a cada uno de mis familiares para no retirarle los niños.



Ella admite que consumía cannabis y alcohol. "Fui algo descuidada con mis hijos, pero nunca tuvieron maltrato y nunca vinieron a visitarme para mostrarles que estoy recuperada".



Por esos días, la niña fue llevada a donde una pariente en Zarzal, pero la madre dice que la pusieron a hacer oficios y a cargar ladrillo. Entonces, el Instituto llegó a la niña y a un hermanito a dos hogares sustitutos en Roldanillo.



El 20 de octubre, la niña se fugó del hogar y la encargada fue hasta la casa de la madre, a preguntarle dei había llegado hasta allí porque era lo que decía un papel.



Jhoanna dice que empezó a difundir el caso y a los 12 días su hija la llamó y le contó que había sido sometida a los abusos por un joven que creció en adopción a cargo del ICBF, pero que la madre sustituta no le creía, la ofendía y la maltrataba.

El abogado Mario Germán Echeverry Foto: Archivo particular

El abogado Mario Germán Echeverry dijo que no existe denuncia previa del ICBF y si así fuera sería negligencia no haberla retirado del hogar. "Si la niña no huye no se hubieran dado cuenta, lo dicen para tapar su falta de cuidado"



La niña le dijo a la mamá que ella se enteró que sería dada en adopción. "Nunca me informaron eso", dice Jhoanna.



El ICBF dice que se activó la ruta de atención en salud para la niña, que se encuentra en otra una unidad de servicio y con las autoridades administrativas se busca garantizar su bienestar y esclarecer los hechos.

