Dina Ruiz, paramédica que se movilizaba en una de las dos ambulancias que estuvieron involucradas en un accidente que dejó una persona fallecida el pasado martes en Cali, aseveró al diario El País que el vehículo en que ella se desplazaba iba a baja velocidad.

“No íbamos con exceso de velocidad al momento de la colisión. Andábamos aproximadamente a 32 kilómetros por hora porque, justo instantes atrás, habíamos realizado el pare en la esquina”, aseguró al diario la mujer, quien prácticamente resultó ilesa.



"Vemos que la ambulancia se voltea hacia el lado de la paramédica (que falleció), atropellan a una señora y se chocan contra el poste. Frenamos y automáticamente quedamos en ‘shock’. Vemos cómo los cables de la ambulancia producen un corto. Cuando ya para, el conductor me dice: ¡Bájese! Lo hago y me acerco a la transeúnte herida. Reviso que está con vida, pero al voltear, me encuentro con la imagen de mis compañeros aprisionados en la ambulancia. Empezamos a pedir apoyo. Llegan otros compañeros, la gente nos empieza a agredir y a decir que era culpa de nosotros, pero no es así", relató la paramédica.



Cabe recordar que el accidente se presentó hacia las 7:45 de la mañana, en la carrera 40 entre calles Primera B y Segunda, en el barrio El Lido, al sur de la capital del Valle del Cauca.



Una de las ambulancias fue a dar contra un poste y quedó con el techo aplastado en el choque.



La paramédica Ruiz afirmó afirmó que fueron víctimas de la imprudencia del otro conductor, que se desplazaba a alta velocidad y en contravía.



Los Bomberos, que atendieron el accidente, informaron que encontraron a cuatro lesionados por el choque y que personas del sector habían ayudado al rescate de quienes quedaron atrapados en uno de los carros.



El pasado miércoles, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en compañía de algunos de sus funcionarios adelantaron el cierre de una de las empresas de ambulancias implicadas en el accidente.



“Este cierre es en consonancia de que está obstaculizando la visita y la validación de los estándares de habilitación y de la verificación del cumplimiento para la prestación del servicio. Además, reitero esta fue la empresa que el día lunes tuvo el cierre de las ambulancias por no cumplir con los requisitos en insumos y medicamentos en su hábitat”, sostuvo la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

