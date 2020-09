Iba a comprar respuestos cuando la muerte sorprendió a Juliana Giraldo

Francisco Larrañaga, el compañero de Juliana Giraldo Díaz, la mujer de 38 años, cuyo asesinato, al parecer, a manos de un soldado, despertó toda una polémica en Miranda, en el norte del Cauca, dijo que se dirigían a Corinto a comprar unos repuestos cuando ocurrieron los hechos.

“Cuando llegamos al sector de Guatemala, 500 metros adelante vimos que había Ejército en la carretera y como se me habían quedado los papeles del vehículo en mi casa, dimos la vuelta para devolvernos, en ese momento aparecieron dos soldados del monte y nos dispararon. Cuando miré a mi pareja, estaba en el asiento del copiloto con la cabeza caída y sus sesos habían volado por todo lado”, explicó la pareja de la víctima, quien agregó que las balas también llegaron a las llantas y al techo del carro.



En el vehículo, de color blanco, también viajaban dos personas más, quienes al igual que él, salieron ilesas.



Cuenta el hombre que luego de lo ocurrido salió en búsqueda de ayuda al pueblo y el cabildo indígena inmediatamente se desplazó al lugar y acordonó el sitio.



“Ellos me ayudaron mucho, sin su ayuda, se hubiera monopolizado todo y hubiera quedado todo ahí”, indicó.



La pareja de la mujer asesinada, dijo que no tienen antecedentes penales para haber sido objeto de revisión en este aparente retén. También indicó que no habían “conos” ni señalización de ningún tipo, para hablar de retén como tal.



“Nosotros no tenemos armas, no tenemos drogas, ni antecedentes, trabajamos con alimentos, no es un vehículo que tenga algún problema ni las personas que íbamos adentro. Nuestro delito fue dar el giro en plena vía publica, para que salieran del monte a dispararnos”.



Un testigo de lo ocurrido dijo que cuando el militar que les disparó vio que no tenían nada en el carro, dijo ‘la cagué, la cagué’. Así mismo, indicó que los mismos uniformados del Ejército son quienes hicieron el levantamiento de las vainillas “es como si ellos mismos trataran de encubrirse”, agregó.



Juliana era estilista y Francisco comercializa pollo y pescado.



Gloria, la madre de la fallecida quien se encuentra en España, pide al Gobierno un vuelo humanitario para poder estar junto a su hija en sus exequias.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el uniformado involucrado en la muerte de la mujer transgénero, ya fue suspendido e indicó que las autoridades judiciales ya se encuentran realizando las indagaciones preliminares.



“El personal involucrado en el hecho serán separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes, para las actuaciones que en derecho correspondan”, manifestó el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



La Fiscalía General de la Nación, frente a este caso, señaló que fue asignado un fiscal experto para que aborde, junto con el equipo de trabajo, una perspectiva diferencial que atienda también a la identidad de género de la víctima.



“La Fiscalía General de la Nación lamenta este nuevo hecho de violencia que enluta a la población transgénero de Colombia y expresa su solidaridad y compromiso en la incorporación de un enfoque que respete la identidad de género de la víctima, en consonancia con los lineamientos trazados por el Fiscal General, Francisco Barbosa”, precisó la Fiscalía.



Los hechos, que son materia de investigación, se presentaron hacia las 8:30 de la mañana de este jueves en la vereda Guatemala en Miranda. Un automóvil con cuatro ocupantes se desplazaba por esa zona rural, en límites entre el Cauca y el sur del Valle. En un video, un hombre desesperado denunció que un militar del Ejército disparó contra la mujer que lo acompañaba.



Minutos después, el Ejército confirmó que, en efecto, un militar le disparó, acabando con la vida de uno de los tripulantes.



“Una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza. De manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes, para que ellas en su proceso de investigación determinen el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido”, dijo a través de un comunicado, el Comando Específico del Cauca.



El alcalde de esa localidad, Samuel Londoño, convocó a un consejo extraordinario de gobierno para analizar la situación y pedir a todos los organismos del Estado prevenir este tipo de acciones violentas.



El cuerpo de Juliana Giraldo permanece en Medicina Legal donde le harán el proceso de necropsia, luego será sepultada en Miranda, donde desde hace dos años vivía con su pareja. Era natural de Jamundí.



Michel Francois Romoleroux

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN