Hurtaron ecógrafo del área de residentes del HUV

Se hurtaron el ecógrafo oftálmico de ultrasonido del área de residentes de la Universidad del Valle, ubicada al interior del Hospital Universitario del Valle (HUV).

El gerente encargado del HUV, Jefferson Ocoró, dijo que fue informado de la pérdida de equipo y que se encuentra en proceso de verificación de qué ocurrió con él, si se tiene en cuenta que a esta zona solo tienen acceso algunos profesionales estudiantes residentes.



“Es un equipo de interés tanto académico como asistencial, lo que se requiere es que no se estimule a quienes desean comercializarlo a que lo hagan, de modo que publicándolo, como es tan exclusivo, seguramente vamos a lograr que no se puede llevar a cabo ese propósito por parte de quienes lo han hecho”, dijo el funcionario.



Este hecho, según el gerente encargado, no afecta la prestación de servicios en el Hospital.

“La ausencia del quipo no determina que se suspenda algunos de nuestros servicios o se deje de prestar la atención, de ninguna manera”, dijo Ocoró.