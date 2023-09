El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió a mediados de agosto la solicitud de revocatoria de la candidatura de Tulio Gómez, por presunta violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones legales para ser candidato.



Entre las razones estaba que Gómez era represente legal del América cuando ese equipo de fútbol suscribió tres contratos con la secretaría del Deporte de Cali.



Pero la defensa de Gómez dijo que la admisión no significaba una decisión. Ahora se agita el tema por una presunta definición del caso en el CNE.



El candidato ya respondió ante ese anuncio sin confirmar.

En la mañana de este lunes 25 de septiembre se movió un documento a nombre del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se informaría que la candidatura a la Gobernación del departamento de Valle sería revocada.



La ponencia del CNE entraría en estudio de la Sala Plena para que sea votada en el transcurso del día o mañana.



En el papel, que no tiene número ni firma, el CNE señalaría que “se Revoca la inscripción del ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo para la Gobernación del Valle del Cauca (...), con ocasión de las elecciones a celebrarse el 29 de octubre de 2023″.



Gómez entró a redes a dejar un mensaje: "Me dicen que en el Consejo Nacional Electoral, una señora me quiere sacar de la contienda; porque tiene miedo que yo acabe la corrupción en el Valle".



Anotó: "No tengo miedo, sabía que cosas cómo estás y otras peores van a tratar de hacerme. Vallecaucano vamos firmes por el cambio Del Valle".

En redes, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa presentó una recusación contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy.



“He tomado la decisión de recusar al magistrado César Lorduy, quien es ponente de la revocatoria de Tulio Gómez. Considero que su imparcialidad está viciada y se ha vulnerado el debido proceso”, explicó Motoa.



El congresista criticó que desde el pasado jueves 21 de septiembre circulan imágenes de una posible resolución del CNE.

A través de redes como Facebook e Instagram, el abogado Hollman Ibáñez Parra afirmó que Tulio Gómez está inhabilitado para aspirar a la Gobernación del Valle.



Aseguró que eso en virtud de los contratos administrativos con el Distrito de Cali, como representante del América.



"Eso le da una ventaja frente al electorado y claramente ante los electores. Baste ver que hay mucha publicidad del equipo que ya menciona a Tulio como gobernador", aseguró el especialista en servicios electorales.

