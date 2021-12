Este viernes, representantes de la EPS Coomeva y el abogado Luis Carlos Giraldo retomarán las conversaciones que se iniciaron ayer para definir la fecha y hora en que al caleño Víctor Escobar se le practicará la eutanasia que ha solicitado desde hace dos años.

El abogado Giraldo le dijo a este diario que en las conversaciones con la EPS "vamos bien, estamos sacando unas historias clínicas que se requieren y (se esperaba) que lo vean los otros médicos".



La historia de Víctor Alfonso Escobar Prado se dio a conocer a través de las redes sociales, cuando desde febrero de 2020 empezó a pedir que se le aplicara la eutanasia por los sufrimientos que le han provocado la expulsión de sangre de los pulmones y la hemiparesia derecha (condición neurológica que dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo), en un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc)r, diabetes e hipertensión.



En esa ocasión, en su cuenta de twitter, bajo la identidad de @eutanasia16, Escobar aparece con su esposa Diana, quien no lo ha desamparado en sus enfermedades y apoya su voluntad para descansar de tantos padecimientos.



En el cuadro clínico de Escobar se registra, además, que desde una trombosis (un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo), tiene el lado derecho del corazón de mayor tamaño y ha pasado por cuatro cirugías en la columna.



El pasado 27 de junio, Escobar informó que se le había negado el derecho a morir dignamente. A través de una valoración en una clínica, la junta médica determinó que no era terminal. Su caso es de un paciente degenerativo.



"Pedí la eutanasia y me la negaron, sufriendo 2 ACV, tengo hemiparesia izquierda, sufro de Epoc Pulmonar, presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes, hipertensión, el lado derecho del corazón lo tengo grande, expulso sangre de los pulmones y tengo cuatro cirugías en la columna", escribió el paciente.



Escobar dice que solo busca que su familia no sufra tanto. El 3 de septiembre pasado recibieron un mensaje que los animó, porque quedaba radicado el procedimiento eutanásico ante Coomeva Eps, pero el 20 de septiembre, cuando acudieron a un centro de especialistas, se encontraron con otro tropiezo.



"Les informo hoy mi esposo @Eutanasia16 tenía cita de valoración para decirle lo de la eutanasia, pero la doctora que lo vio no tenía ni idea para que lo habían remitido donde ella, tampoco la doctora tiene conocimiento de cómo proceder en este caso de la eutanasia", escribió Diana.



El 9 de diciembre pasado, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali ordenó a la EPS Coomeva hacer un comité científico dentro de los próximos 15 días para realizar el acompañamiento a Víctor Escobar para su eutanasia. El paciente podrá escoger la fecha para realizar ese procedimiento y en ese trámite lo debe acompañar la EPS.

