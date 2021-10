El buen momento de reactivación económica que viven hoteles en Cali

Uno de los gremios más afectados durante la temporada más agresiva de la pandemia fue el hotelero que debió cerrar sus puertas de manera indefinida.



Hoy en día este sector ha logrado una recuperación importante gracias a los cambios en algunas dinámicas de la vida diaria y al generar alternativas para brindar mayor seguridad frente al covid-19.



Así lo considera el presidente de la cadena de hoteles Estelar, Miguel Diez, quien destaca el buen momento que empieza a vivir el gremio.



¿Cómo sido el proceso reactivación del sector hotelero en el país?



La pandemia nos afectó al sector de una manera más importante que a cualquier otro. Tuvimos que cerrar durante casi seis meses y en el mes de agosto y septiembre empezó la reactivación. El primer semestre del 2020 fue difícil, todavía había una gran incertidumbre de las cosas. Vienen unos procesos de vacunación que todos conocemos muy bien y eso hace que la gente tenga más confianza.



Lo que ha sido el año 2021 hemos venido evolucionando de una manera muy positiva porque ya el segundo semestre vemos un buen camino hacia la normalidad; todas las personas ya con sus familias, parejas y estudiantes, están viajado de vacaciones a todos nuestros hoteles, con una aliciente adicional, que ya no necesitamos estar presentes en nuestras oficinas.

Puedo estar en Cartagena trabajando mientras mis hijos están disfrutando de la piscina y eso ha hecho que la gente esté tomando vacaciones durante periodos que no eran los vacacionales, es decir, que antes solo viajaban en junio, diciembre, Semana Santa, Semana de receso y semanas de puente festivo. Hoy los viajeros de vacaciones están saliendo de manera permanente, ese es un punto muy positivo que nos trajo esta recuperación.

En pandemia hoteles de la cadena Estelar crearon alternativas de reactivación. Foto: Archivo particular

El segundo punto son los viajeros de negocios que han sido un poco más tímidos en su reactivación. Durante este segundo semestre vemos cómo las compañías se están reactivando, están volviendo a sus oficinas están volviendo a hacer viajes de negocios, están haciendo también pequeñas reuniones o convenciones por temas de aforo. Todo ha ido evolucionando de una manera positiva.



¿Cómo ha sido el trabajo para recuperar la confianza en los hoteles?



Hay dos puntos clave en ese sentido: El primero fueron las medidas de bioseguridad. Todo el mundo entendió muy bien que las medidas de bioseguridad eran necesarias y debían ser respetadas para poder convivir con esta situación. Lo segundo es el proceso de vacunación. Definitivamente en la medida en que la vacunación ha ido aumentando la gente ha cogido más confianza.

Miguel Diez, presidente de la cadena de hoteles Estelar Foto: Archivo particular

Si uno tiene la ocasión de poder salir del país y ver países que van mucho más adelantados que nosotros en la vacunación, ya casi que el temor al virus se ha vuelto muy lejano porque el 80, el 85 y el 90 por ciento de su población está vacunada y genera una total tranquilidad pero mantienen las medidas de bioseguridad.



¿Han creado estrategias para incentivar la vacunación?



Sí, nosotros nos apoyamos del programa que salió de la Andi de vacunar a todos los funcionarios, importamos una importante cantidad de vacunas donde la mitad de nuestros funcionarios fueron vacunados con las nuestras y la otra mitad con el programa de vacunación del Gobierno nacional.



¿Los hoteles de lujo han tenido cierto repunte en la reactivación económica?



Dado que la gente tiene esa desconfianza, lo que está buscando, digamos en esos hoteles no de lujo sino de marcas reconocidas, que le permitan tener la tranquilidad de que las medidas de bioseguridad sí se están dando. Si encuentras en plataformas como Booking un hotel x o de una marca reconocida ambos están en un precio similar, y tú por tranquilidad de medidas de bioseguridad te vas al hotel de cadena que te puede garantizar dichas medidas, mientras que el otro las podría tener o las tienen pero tú no estás seguro. Eso ha hecho que hoy la gente sea más precavida a la hora de escoger el hotel donde viajar y es por esto que las marcas de cadenas internacionales y nacionales son las preferidas por ellos.



¿La pandemia, más que una tragedia, es una oportunidad?



De todos los problemas se aprende. La pandemia nos afectó de una manera muy importante, nos dio la oportunidad de replantearnos muchas cosas. Creo que en temas eficiencia operacional hemos trabajado de una manera importante; en temas de mercadeo y comunicación hemos trabajado muy importante, y aceleró en Colombia un proceso de turismo nacional.



Antes había un turismo pero focalizado en unas épocas específicas. Hoy el turismo se está dando casi durante todos los días. Para dar una idea, en el mes de septiembre los hoteles vacacionales tuvieron unas muy buenas ocupaciones, similares a octubre que hubo semana de receso. ¿Cómo lo explicas? Evidentemente la gente viajó en la semana de receso mejoró la ocupación de octubre, pero también en septiembre viajó durante todo el mes.



¿Están preparados para grandes eventos como los Juegos Panamericanos Junior y los de fin de año?



Nosotros desde los hoteles hemos mantenido las medidas de bioseguriudad según las recomendaciones del Gobierno nacional. Estamos preparados para recibir grandes eventos, siempre respetando las medidas de distanciamiento y el aforo que permiten las normas.

