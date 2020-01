Hostigan a tropas del Ejército en Caldono, Cauca

En las últimas horas se registró un hostigamiento contra una base militar en zona alta del corregimiento de El Palo, jurisdicción del municipio de Caloto, norte del Cauca.

El alcalde, Gonzalo Ramírez, explicó que siendo las 8:45 de la noche de este miércoles, soldados escucharon tres explosiones bastantes fuertes.



Según el reporte del Ejército, el hostigamiento se produjo mediante lanzamiento de dos artefactos explosivos por integrantes de la disidencia de las Farc, estructura Dagoberto Ramos.



El ataque no dejó víctimas no heridos.



Por otra parte, habitantes de la comunidad de Pioyá, en el municipio de Caldono, reportaron dos fuertes explosiones.



La situación se habría registrado en el sector de Los Tigres, en límites con el municipio de Santander de Quilichao. No se reportan víctimas.



MICHEL ROMOLEROUX

PARA EL TIEMPO POPAYÁN