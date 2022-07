En el Concejo de Cali también se oyen voces en contra del nuevo horario del pico y placa en la capital del Valle del Cauca anunciado por la Secretaría de Movilidad y que comenzará a regir el primero de agosto próximo.

El secretario de Movilidad, William Vallejo, explicó que el aumento de horas de la restricción de circulación de vehículos particulares de ocho a 14 horas está soportado en estudios técnicos.



“Se realizaron estudios técnicos y por zonas y se tuvieron en cuenta los comentarios del anterior decreto. Un 47% de los comentarios solicitaba un incremento de las horas en esa medida”.



La restricción de circulación de vehículos particulares tiene un cambio esencial: pasará de ocho horas, repartidas en cuatro en la mañana (de 6 a 10 a.m.) y cuatro en la tarde (de 4 a 8 p.m.) a 14 horas, de 6 a.m. a 8 p.m.



Vallejo señalo que además de esos estudios de tráfico, se tuvo en cuenta, en la nueva medida, que el actual parque automotor de la capital vallecaucana supera los 710.000 vehículos y “es necesario hacer un cambio en la medida, incrementando las horas de restricción”.



Sin embargo, el primer vicepresidente del Concejo, Harvy Mosquera, afirmó que “la solución al problema de movilidad no está en ampliar horas al pico y placa, cuando ya desde el Concejo hemos dado otras herramientas para hacer fluido el tráfico vehicular. Hoy, Cali demanda de la movilidad acciones estructurales, como pensar en la semaforización inteligente, la ola verde”.



Mosquera enfatizó en que el MIO (el sistema de transporte masivo de la ciudad) se debe reestructurar para que preste un mejor servicio en rutas, frecuencias y nuevo parque automotor. Además, promover los medios alternativos como el uso de la bicicleta, que cada día pierde espacio en las calles por la invasión de las motos, y sumar esfuerzos para que el Tren de Cercanías sea una realidad. “Por ahora, pasar 8 horas de pico y placa a 14, es solo un paño de agua tibia”, puntualizó.



El concejal Terry Hurtado Gómez dijo: “La decisión de aumentar el número de horas de pico y placa demuestra la incapacidad de la Alcaldía en la toma de decisiones estructurales que puedan dar solución de fondo a la congestión vial y la contaminación ambiental. La Alcaldía debe avanzar en la construcción de la ciclo-infraestructura que en estos dos años no ha hecho, de forma tal que exista una forma de movilidad segura, alternativa, que no genere congestión y que no contamine”.



Para el concejal Juan Martín Bravo, el nuevo pico y placa carece de fundamentos. “No existe un estudio que soporte ese cambio de horario para medir impactos, estamos improvisando y no estamos analizando indicadores. No podemos improvisar cada seis meses para, como hoy, sacar de la manga una decisión que no tiene soportes técnicos. La medida debe ser revisada y ajustada a como venía 6 a 10 a.m. y 4 a 8 p.m.”.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio manifestó que “hoy nos sorprende la decisión del gobierno distrital de ampliar el pico y placa para los vehículos particulares, amparados en que se quiere desestimular el uso de éstos y disminuir la contaminación ambiental, pero eso nos traerá son más problemas, porque se aumentará la venta de motocicletas para evadir esa medida, lo que no contribuirá a reducir la emisión de CO2”.



Rodríguez precisó que “aumentará el transporte informal en carros y motos, que afectan directamente al MIO. Los agentes de tránsito, hoy no prestan un servicio eficiente porque no están en número adecuado y no tienen garantías para su labor. No podemos improvisar y mejor decretar un pico y placa para las motocicletas”.

