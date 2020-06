Las preguntas por la masacre de 11 diputados del Valle sin respuesta

El diploma de bachiller le iba a llegar a las manos a Laura Ximena Charry ese 18 de junio de 2007, pero a las 2:00 de la madrugada, por celular, supo que habían asesinado a su padre Carlos Alberto Charry y a otros 10 diputados del Valle.



La dura experiencia del secuestro del 11 de abril de 2002, cuando las Farc sacaron a los políticos de la Asamblea en Cali, llegaba a esa noticia de la masacre y siguió en calvario hasta el 8 de septiembre de ese 2007 en la entrega de cadáveres al Comité de la Cruz Roja. Este jueves, el presidente de la Asamblea, Juan Carlos Garcés, anunció la instalación de la Comisión de Paz y Posconflicto, en el homenaje virtual “a los 11 Diputados 'Mártires de la Democracia - Héroes de la Paz'”.

El acto evocó a Edison Pérez Núñez, Héctor Fabio Arismendi Ospina, Rufino Varela Cobo, Nacianceno Orozco Grisales, Alberto Quintero Herrera, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Ramiro Echeverry Sánchez, Juan Carlos Narváez Reyes, Carlos Charry Quiroga, Carlos Alberto Barragán López y Francisco Javier Giraldo Cadavid. La gobernadora Clara Luz Roldán hizo reconocimiento a los diputados asesinados y la lucha de sus familiares,



“No hay nada más importante que honrar memoria y que sea en cumplimiento del deber, al asumir como voceros de un pueblo para trabajar por garantizar vida digna”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Todavía hay preguntas sobre la masacre que ocurrió en ‘fuego amigo’ de cuadrillas de las Farc, cuando rondaban paramilitares en la selva de Nariño.



El obispo de Cartago, José Alejandro Castaño, calificó el secuestro como inhumano, en el cual el dolor se transformó en tragedia y crimen de lesa humanidad, por el cual el pueblo continúa exigiendo el castigo de quienes fueron sus autores.



Laura Charry dice que “con mi hermana Carolina y mi mamá Gaby vivimos días amargos y siempre nos unimos en el amor a papá. El Gobierno nos olvidó desde cuando se pedía acuerdo. Tengo mi familia, me gradué en Ciencias Políticas y avanzo en maestría en honor a papá. No tengo perdón, pero sí convicción de aportar a mi país y apoyar a quienes han sido víctimas de violencia”.

Laura Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry. Foto: Archivo Particular

El hoy diputado Daniel Hoyos, sobrino de Jhon Jairo Hoyos, uno de los asambleístas asesinados, recordó a los hombres que perdieron la vida y el drama de sus familias. “Es hora de escuchar a campesinos, a jóvenes, de respetar la vida”.



En la sesión se hizo memoria del policía Carlos Cendales, degollado cuando quiso evitar el secuestro masivo; Héctor Sandoval y Wálter López, camarógrafo y conductor de RCN, muertos “en medio de un operativo militar desenfrenado y sin contemplaciones”, según documento del Centro Nacional de Memoria Histórica”.



También se destacó a Sigifredo López, único sobreviviente, que mantiene su lucha por Defensa de Inocentes.



“No hay palabras para describir el dolor por quienes eran compañeros en la Asamblea, pero es hora de reconocer a tantas mujeres que se convirtieron en papás y mamás de sus hogares”, dijo, Juan Carlos Abadía, quien se salvó del secuestro, por un retraso de horario.

A la espera de las verdades ante la JEP

Ante la Justicia Especial de Paz (JEP), las familias de los diputados siguen su pedido de la verdad. En marzo pasado, cuatro dolientes presentaron observaciones a las versiones de las Farc sobre el trato a los diputados y las circunstancias de muerte.



(Además: Políticas de paz de corto plazo están atrasadas en el 62 por ciento)



Pero también pidieron que se detallen quiénes ayudaron a que se diera el secuestro y que les devuelvan pertenencias de los políticos asesinados. Varios de los parientes consideran que el Gobierno los dejó solos antes y después de la masacre en Montes de Cumbitara.

