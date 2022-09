La activista, que falleció el lunes, se le midió a la lucha social y judicial para que en Colombia se erradicaran los vehículos de tracción animal y adelantó la acción popular para acabar con las cabalgatas, en particular, en Cali.



Gracias a su empeño logró la regulación de esos desfiles en equinos y ayudó a que se diera final a esa tradición en diciembre de Feria.

La voz y conocimientos de la abogada Lida Janet Ramírez se hicieron notar en la defensa de los animales.



Ella porfió en la lucha de liberar animales silvestres de circos. Interpuso la acción popular contra la cabalgata de Cali, en lo que se logró medida cautelar, pero se debió hasta marchar en calles y juzgados.

Facebook Twitter Linkedin

Terry Hurtado y Lida Janeth Ramírez Foto: Archivo particular

Su muerte despertó voces. “Se ha ido una de las compañera más valiosas en la causa por los animales no humanos.Fue una abogada que atendió casos de explotación a los equinos en el país, especialmente el de las carretillas. Fue la que me hizo caer en cuenta de la gravedad de las cabalgatas y me introdujo a la lucha por la abolición de esos eventos”, dijo el concejal Terry Hurtado, quien trabajó a su lado 17 años.



(Le puede interesar: Niños, las principales víctimas de violencia sexual en Cali)

La mesa directiva del Concejo, presidida por Fabio Alonso Arroyave Botero y Hurtado, promovió un homenaje "a la memoria de quien en vida fue defensora a ultranza de los animales no humanos, especialmente de los caballos".





“En los últimos 20 años también fue Lida Janet Ramírez la gestora para la construcción del coso municipal, que hoy se conoce como el centro de bienestar animal, por ello y a su memoria propongo que ese establecimiento lleve su nombre en honor y recordación a quien en vida fue defensora de la especie”, dijo Hurtado.



Ramírez fue reconocida por la Sociedad Mundial de Protección Animal con sede en Londres, además de la Asamblea del Valle y el Concejo Distrital de Cali.



(Puede leer: Tres capturas por desmembrar a un barrista del Cali en Buga)

Hurtado reseñó que "la abogada participó en procesos para la creación de normas, desde el orden nacional, hasta el local. Algunas por medio de la presión a las entidades encargadas, otras por medio de los buenos oficios de políticos solidarios con la causa. Tal fue el caso de los importantes aportes, pensados para los animales, que ella realizó a la Ordenanza que reformó el código de Policía departamental en el 2012".



(Además, puede leer: Camioneta de alta gama y con billetes pegados se paseó por Cali y desató locura)

Participó en Paz Animal y en Vida Animal, pero era solidaria con muchas organizaciones de Cali y el resto del país. Tarea que llegó a ser de hermanamiento con Fedamco y la Federación de Liberación Animal.



Fue la creadora de la Asociación Sentir Animal hacia el 2005 para trabajar por los animales, en particular, los caballos.

Lea más noticias de Colombia

Del puente pa' acá, polémica de alcalde de Cali y Gobernadora del Valle