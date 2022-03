A Cloromiro Largacha Mosquera se le varó la motocicleta y, por eso, iba a pie sobre el puente del río Cauca, en la entrada a Cali, cuando una mujer, en un acto de desespero, lanzó a las aguas a un niño y luego se arrojó ella, para quedar al borde de la muerte.



Bajo las escasas luces de servicio público, Cloromiro no se puso a mirar ni a grabar por celular, sino que se arrojó al río y rescató al niño.



La Alcaldía le entregó una condecoración y el gabinete le hizo un reconocimiento material al héroe del río Cauca, que sueña con casa propia.



Era niño cuando Cloromiro Largacha salió de su tierra. Fue hace 25 años cuando llegó a Cali, donde se amañó e hizo su vida. Aquí ha tenido dos hijas que son su vida, es amante de la salsa y los ritmos del Pacífico.



El miércoles 3 de marzo estuvo trabajando en una empresa de madera, en especial de triplex. Ese día no tenía la motocicleta que usa para desplazarse debido a que estaba averiada.



Hacia las 7:00 de la noche del miércoles 3 de marzo, Cloromiro caminaba con un hermano, después de su turno en un taller de madera, especializada en triplex.



Salían del sector industrial del corregimiento La Dolores, en jurisdicción de Palmira, separado de Cali por el puente del río Cauca, en el llamado Paso del Comercio.

Arrojarse de noche a un río para salvar una vida

Bajo las luces escasas del servicio de alumbrado público vieron cuando aparecieron en la distancia una mujer y un niño. De repente se detuvieron, ella tomó al pequeño y lo arrojó al río y luego se lanzó detrás.



Los hermanos Largacha se asomaron al río que tenía corriente y se alcanzaba a ver al niño. Clodomiro no pensó nada, era como si corriera peligro una de sus hijas. Se arrojó en una caída de unos 10 metros a un agua revuelta y oscura.



El hombre, con ese apego a los ríos de su tierra, alcanzó al niño y lo agarró para intentar llegar a la orilla. "La corriente del río estaba siempre fuertesomo y el niño se estaba hundiendo, estaba ahogándose y por eso me tiré a ayudarlo", cuenta el hombre.



En medio del caudal era como si no avanzara para decir que ya lo tenía a salvo.

#EnVivo | Hoy condecoramos a un héroe de nuestra ciudad, Cloromiro Largacha, el hombre que se arrojó al río Cauca para salvar a un menor de edad.



Un acto de valentía que reconocemos y celebramos porque en Cali somos empatía.➡️https://t.co/i4u9J203BX#TeQueremosCali 💙❤️💚 pic.twitter.com/iL03eUIpmj — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 11, 2022

Su hermano y otras personas se acercaron para darles apoyo. La mamá del niño también logró bracer y llegar a la orilla.



Fueron llegando los bomberos y policías que se encargaron de llevar al niño a un central asistencia y luego al hospital Universitario, a donde llegó el padre del menor.



La mamá, en estado de alteración, fue requerida por la Policía que la dejó a disposición de la Fiscalía.



El secretario de Gestión del Riesgo, Zamorano, dijo que Cloromiro se merece los mayor reconocimientos porque ha dado ejemplo de solidaridad y enfrentado el riesgo con determinación.

La comunicadora Luz Marina Cuéllar en el homenaje de la alcaldía de Cali a Cloromiro Largcha. Foto: Alcaldía de Cali

Luz Marina Cuéllar, secretaria de Gobierno (e) y jefe de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, definió a Cloromiro como un ejemplo de vida.



"Es el momento del respeto, de la solidaridad, que lo demostremos en cada espacio y con cada acción que realicemos. Lo más bello es que todo el gabinete se unió para un reconocimiento a Cloromiro", dijo la comunicadora.



Al salir del agua y salvar el niño, Cloromiro no pensó que su vida tendría un cambio ni anticipó que le rendirían homenaje entre aplausos y abrazos pedidos por el alcalde de Cali, JHorge Iván Ospina, al entregarle la medalla al mérito.

"Me siento emocionado por haberle salvado la vida a este pequeño. Con esto he podido reflexionar que en mi vida he aprendido muchos valores que me han llevado a jugarmelas por muchas causas buenas”, dice el héroe del río Cauca



Cloromiro no es muy expresivo, pero resume eso en: "Solo tengo palabras de agradecimiento".



La Alcaldía de Cali le entregó dos sillas de ruedas para sus padres, dos adultos mayores en condición de discapacidad. El sueño del trabajador es una casa propia.

El alcalde Jorge Iván Ospina y Cloromiro Largacha Foto: Alcaldía de Cali

“Somos más los buenos, los comprometidos con la vida, los que estamos expresando los principales principios de una sociedad, al actuar, como lo son la solidaridad, el acompañamiento y el cuidar la vida, y eso es lo que ha hecho Cloromiro al salvar la vida de un niño”, dijo Ospina.



Por esa valentía y vocación de ayudar a los demás, a través de las secretarías de Gobierno y Gestión del Riesgo, Bienestar Social y Seguridad y Justicia, a Cloromiro se le ofrecerá la oportunidad de capacitarse como prevencionista, y de apoyar con su conocimiento las actividades relacionadas con la atención emergencias.

Toda mi admiración a este hombre, Cloromiro es la ejemplificación de valentía y actitud piadosa para poner primero las necesidades de otro antes que las suyas. ¡Sos grande! 👏🏽 pic.twitter.com/HE6cc4KwkN — Danis Rentería (@DanisRenteria) March 11, 2022

“Estoy muy muy agradecido con la Alcaldía y los medios por el reconocimiento que me regalan por algo que me nació del corazón. No quiero imaginar que hubiese sido del niño si no me lanzo al río. Siento que vamos a estar unidos y cuando sea grande me lo agradecerá”, dijo



La estrategia prevencionista, de la que formará parte Cloromiro, llegará a las comunas 8, 9, 13, 14, 15 y 16, así como a los corregimientos de Montebello, Golondrinas, La Castilla y La Elvira. Las inscripciones están abiertas.

