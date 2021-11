Alerta Cali: Hombres armados amenazaron a pasajeros de un bus del MIO

Hombres armados subieron a un bus del MIO de la empresa Blanco y Negro Masivo, en el centro de Cali.

“Los muchachos se suben de forma abrupta. Intimidaron a los usuarios y al operador", dijo Julián Beltrán, director de Operaciones de Blanco y Negro Masivo.



El directivo dijo que los desconocidos sacaron armas cortopunzantes para desviarse del recorrido.



(Lea también: Alerta en Cali: carro cisterna cargado con gasolina se volcó en el norte)



Contó que los jóvenes se subieron al bus y al intentar pagar con la tarjeta del MIO no les alcanzó para cubrir el valor del pasaje.



Cuando los jóvenes le piden al conductor que los lleve de todas maneras, hubo una respuesta negativa.



Los jóvenes reaccionaron y el motorista se quedó, además, sin posibilidad de dar la alerta en ese momento.



(Además: Cierran discoteca por no exigir carné y permitir ingreso a 200 personas)



Fueron momentos de angustia porque todos los ocupantes del MIO temieron por su vida, según el directivo de Blanco y Negro.



Fue hasta que el bus llegó a la zona cercana a la librería Atenas, en la carrera 6 con calle 11, que los jóvenes bajaron del bus.



(Le puede interesar: Colombiano anunció huelga de hambre tras tres meses de cuarentena en China)



No hubo ningún ataque, pero sí el llamado a la Policía Metropolitana para estar más pendiente en el centro y, sobre todo, de las paradas del sistema donde se recogen a usuarios.



CALI