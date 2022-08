Un video en el que varias personas, entre ellos un influencer, rodean a un hombre que toma copas de licor, una tras otra, se convirtió en polémica cuando quien sería el concursante de un desafío por dinero debió ser llevado a una casa de salud.



Allegados desmienten que haya muerto como se dijo en versiones en las redes sociales.



Durante el pasado fin de semana empezó a circular un video en el que un hombre identificado como Diego Trujillo aparece frente a una mesa, llena de copas de licor, debajo de las cuales hay billetes de diferentes denominaciones.



En las imágenes se aprecia que es un 'concurso' para tomar varios chots, que corresponden a vasos bajos y pequeños con licor. También son conocidos como 'chupitos', que se toman en una especie de juego.



El concursante toma sin cesar las copas y habría ingerido unas 30 para ganar cinco millones de pesos. Por testimonios se conoce que luego el hombre tambaleó y debió ser llevado de urgencias a un clínica.

El reto de tomar muchas copas de licor a cambio de dinero no es nuevo. El #negroestaclaro lo ha ofrecido en otras oportunidades. Recientemente Diego Trujillo lo aceptó por 5 millones y le salió caro, se encuentra en un centro médico de Cali en observación. pic.twitter.com/2Pdhu5Dzm4 — CBonlinecali (@CBonlinecali) August 7, 2022

En el centro asistencial le debieron instalar a aparatos de asistencia debido a las afectaciones en su ritmo cardíaco y respiración.



El alcalde de Cali, Jorger Iván Ospina, cuestionó: "Así que si un influencer, instagramer, tik toker o cualquier gestor digital me reta a atentar contra mi vida, a consumir sin proporción o a tirarme por un edificio, corro a hacerlo por unos like ? No me crean tan ingenuo e irresponsable. Tomar licor sin límite, mata de verdad!"

Tocaría analizar el trasfondo de la situación y el nivel de conciencia de la persona que acepta el reto y de quien lo pone,porque son situaciones complejas a causa de ésos retos ya ha muerto mucha gente,lo otro es el consumismo que lleva a la gente a hacer locuras a cambio like. — Stefany sinisterra gutierres (@stefanysiniste5) August 6, 2022

La universitaria Stefany Sinisterra, en redes, comentó en respuesta al Alcalde: "Tocaría analizar el trasfondo de la situación y el nivel de conciencia de la persona que acepta el reto y de quien lo pone, Porque son situaciones complejas a causa de esos retos, ya ha muerto mucha gente. Lo otro es el consumismo que lleva a la gente a hacer locuras a cambio de like".



En redes llegó a circular que el desafiante había perdido la vida. Pero apareció una foto en la que está tomando caldo en una taza, todavía en la clínica y con los aparatos clínicos en el cuerpo.



“Buenas tardes amigos y conocidos, este comunicado es para aclarar aquellos rumores que se han escuchado estos días. El señor Diego Trujillo (Ventura) no ha fallecido, se encuentra en observación en la clínica en Cali”, señaló un mensaje para despejar dudas.



La duda que se quedó en el aire es si Ventura lo volverá a intentar y si los influencers tendrán que ver o insistirán en retos que pueden ser sorbos a la muerte.

