A hombre con coronavirus en Buga no le hicieron controles al llegar

El lunes 2 de marzo, un ciudadano bugueño retornó a Colombia tras una instancia por Europa. Su vuelo cubrió la ruta entre Madrid (España) y Palmira, donde está el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el cual le presta sus servicios a Cali y Valle.

Las autoridades del municipio de Buga manifestaron que el joven, de 34 años, al ingresar al país ya tenía síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Incluso, según Mauricio Soto, secretario de Salud, esta persona presenta fiebre y algo de tos.



Por esta situación, el alcalde de Buga, Julián Rojas, hizo un llamado de atención a los controles que se están realizando en los aeropuertos, sobre todo, con las personas que llegan de países donde hay decenas de casos de coronavirus confirmados, como ocurre con España, donde en la actualidad hay 1.646 contagios y 35 personas muertas.



“No se le hizo ningún tipo de control, no se le hizo ningún tipo de reporte", dijo Rojas, quien pidió protocolos rigurosos en los aeropuertos.



El bugueño se desplazó, posteriormente, a su ciudad natal y compartió con cinco personas de su núcleo familiar.

Ante la persistencia de la fiebre y la tos, la cual incluso le impedía tragar con facilidad, se desplazó a la Fundación Hospital San José, donde se le practicaron los análisis el 6 de marzo y tres días después se confirmó por parte del Ministerio de Salud que padecía el covid-19.



"El caso es importado. Él cuando llegó desde España ya tenía síntomas", agregó Soto.



Según el secretario Soto, el joven, en la mañana de este martes continúa con su evolución de manera satisfactoria. Descartó, además, que su estado de salud sea grave, pues si hay algo que preocupa a las autoridades del municipio son las noticias falsas que se han desbordado a raíz de este caso.



“El paciente está evolucionando satisfactoriamente. Lo que sí preocupa son las noticias falsas de que la salud del paciente se ha complicado, pues él siempre ha estado estable y monitoreado”, indicó Soto.



En cuanto a las personas que compartieron con el joven, Soto señaló que ya se les hizo las muestras respectivas a estos allegados, resultados que arrojaron que no padecen coronavirus; sin embargo, estas se aislaron de manera preventiva en sus hogares.

En este hospital está aislado el paciente con coronavirus. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Aunque en Buga ya se tomaron todas las medidas preventivas ante la emergencia, en el pueblo no hay otro tema de conversación que no sea el contagio del coronavirus.



Soto insistió en el llamado a la cordura a los bugueños y que no “coman cuento” de las noticias falsas que están abundando en las redes sociales.



“Ha generado la alarma normal en la ciudadanía. La gente está alarmada pero eso lo ha generado son las noticias falsas. Les pedimos a las personas cordura y que se guíen solo por la información oficial”, manifestó.



Buga, una de las ciudades más turísticas del Valle, ya tomó precauciones que llegan hasta la Basílica del Señor de los Milagros, el lugar más frecuentado por los naturales y visitantes. De hecho se estableció que las personas con síntomas de enfermedades respiratorias eviten ir a la iglesia. También se recomendó no dar el saludo de paz y recibir la comunión en la mano.



Por las calles de Buga muchas personas, así no tengan síntomas de enfermedades respiratoria, prefieren llevar tapabocas. La alcaldía, además, dispuso tres puntos de control para atender a las personas.



Respecto al paciente aislado en la Fundación Hospital San José, Soto añadió que permanecerá al menos 14 días en aislamiento en este centro de salud.



Dependiendo su evolución, la cual ha sido buena de momento, y que no prevalezca ningún síntoma tras cumplirse este lapso de tiempo, volverá a su casa para cumplir con otro protocolo de aislamiento.



“Él siempre ha estado estable, nunca ha presentado una complicación, tampoco su núcleo cercano”, puntualizó.



