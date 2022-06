Un hombre que presuntamente hurtó un reloj Apple de 150.000 pesos a una jugadora del América, de 15 años se lo devolvió horas después.

De acuerdo con la denuncia y un video que fue difundido en redes sociales, rl hurto sucedió en la noche del domingo 5 de junio, cuando las jugadoras celebraban el bicampeonato de la Liga Femenina en un bus escalera o 'chiva', el cual no tiene vidrios y recorría la ciudad.



El desconocido habría aprovechado que la adolescente tenía la mano por fuera del vehículo para cometer el robo.



El reloj cayó al piso y el mismo hombre lo recogió Luego corrió y se perdió entre los transeúntes.

Tienes razón, envíenme los datos activamos captura https://t.co/KJ2V3u00c6 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 7, 2022

El alcalde Jorge Iván Ospina se había pronunciado este lunes, tras conocer el reporte.



A través de su cuenta de Twitter le dio la razón a un twittero.



"Tienes razón, envíenme los datos activamos captura", dijo el alcalde Ospina en su cuenta de la red social.



A su vez, la Policía Metropolitana de Cali había activado un operativo para detener al presunto delincuente.



Aunque no se ha precisado cómo el desconocido habría contactado a la mamá de la jugadora del América, lo cierto es que el reloj volvió a las manos de su dueña.



Inclusive, la abogada y representante legal de la menor hicieron oficial dicha entrega.



También se indicó que no se instauraría la denuncia penal por falta de tiempo y disponibilidad para responder a un proceso penal.



