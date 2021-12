En la fundación sin ánimo de lucro Paraíso de la Mascota, un hogar que recibe y ayuda 300 animales desvalidos, temen quedarse sin sede.

“Ayúdanos a cambiar sus caritas de tristeza y preocupación por unas de esperanza y alegría, porque tenemos fe en que vamos a lograr una solución para el desalojo”, es el llamado de esta fundación.



Sandra Lozano, administradora de Paraíso de la Mascota, dice que la sede lleva 20 años y ha funcionado en la calle 3 con carrera 123, en el sur de Cali.



Sin embargo, algunos vecinos se quejaron en los últimos cuatro años y el caso llegó a la Inspección de Policía de La María, que les fijó un ultimátum en una audiencia pública: salir antes del 31 de diciembre.



Sin embargo, como lo señalan en Paraíso de la Mascota y su fundadora Ofelia Villegas Romero, en redes sociales, este es un angustioso llamado por ser una entidad sin ánimo de lucro que ayuda animales, en muchos casos, abandonados y maltratados.



Coinciden en manifestar que no tienen recursos, pues la fundación se sostiene de donaciones. “Lógicamente no hemos encontrado para dónde irnos por no tener recursos”, dice la administradora Lozano.



Por ello, mientras esperan respuesta a una prórroga en la Inspección para salir en junio de 2022, en el hogar lanzaron una campaña con el fin de recoger 200 millones de pesos. Buscan comprar un predio. Pero la meta aún no se ha cumplido.



El objetivo, como lo dijo la fundadora Olivia Villegas Romero, es continuar brindándoles un techo, comida, agua y amor a los animales, “estos seres que han sufrido tanto. Para lograrlo necesitamos esa donación del corazón”.



De acuerdo con la Fundación Paraíso de la Mascota, esta es una entidad creada en 2003, con la intención de crear conciencia social en la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas.



También se fundó para evitar la reproducción indiscriminada de animales callejeros, por medio de campañas de esterilización en Cali y sus alrededores.



En la Fundación Paraíso de la Mascota, quienes deseen ayudar pueden hacerlo, a través de donaciones por este link: https://www.airfunding.net/project/256933.



También se pueden hacer por el sistema de pago PSE en https://vaki.co/es/vaki/unidosporparaiso.



A su vez, a través de la cuenta de ahorros Bancolombia número 06086086423, a nombre de la Fundación Paraíso de la Mascota con Nit. 805028647.



