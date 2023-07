La rebelión de las modelos invisibles en Cali

Esta no es una sociedad de hombres y mujeres perfectos, bajo los históricos cánones de belleza por dinámicas mediáticas y de la publicidad.



Más allá de no estar dentro de esos estándares, por situaciones en las que se corren riesgos a la salud —en el caso de quienes son de tallas grandes, tienen sobrepeso u obesidad o en el extremo contrario, sufren anorexia—, la discriminación y el acoso en diferentes ámbitos son una patología en vivo.



Esta es la historia que Clara Ximena López narra y le pasó cuando tenía 9 años, empezaba quinto de primaria y se acercaba a la adolescencia..



“Tenía una joroba en la nariz y, además, era larga. Antes de ese año no sentí que hubiera un problema, no para mí, sino para para los demás que empezaron a no aceptarme y a ponerme sobrenombres".



"Viendo un espejo sentía que crecía mi perfil. Lloraba todo el tiempo. Me sentía como un Cyrano de Bergerac, señalada todo el tiempo, pero sobre todo, por un compañero que lo curioso es que era gordito", narra.



“No quería ir al colegio. Hasta que mis papás fueron a hablar con la maestra de grupo para exigirle respeto. El niño fue obligado a disculparse conmigo. Pero después tuve que sobreponerme para seguir estudiando con la presión social", agrega.



“Mis padres tenían preocupación por mi trauma psicológico, porque en cualquier espacio no me miraban como persona, sino que la gente se quedaba mirando mi nariz. Decidieron que debía realizarme una cirugía estética. No había mucho dinero. Era costosa. En esa época costó $ 5 millones. Como pudieron, ellos empezaron a reunir la plata, y mis tíos y primos completaron lo que faltaba", detalla.



Y continúa: "Respeto a quienes mantienen distancia frente a estos procedimientos estéticos, pero si la persona se siente bien y ve esa necesidad por su salud mental debe hacerlo, como lo hice yo. En realidad fueron dos cirugías, porque además, era por mi salud, pues no podía respirar bien".



“La verdad con mi nueva nariz gané autoestima. Esa ha sido la única cirugía plástica, porque pienso que en lo demás no tengo necesidad de alcanzar esa perfección. Lo importante es sentirse bien con uno mismo", puntualiza.



En ese relato, Clara asegura que logró vencer la timidez y atendió lo que era un problema de salud físico y mental.