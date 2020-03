Colombianos por el mundo narran cómo es vivir aislados por el covid-19

En ciudades como Madrid, en España; Trieste, en Italia; así como Buenos Aires, Argentina, o París, Francia, las calles están desoladas y se asemejan en los temores por los casos sospechosos que deja un fantasma: el coronavirus.



En cuartos cerrados y saliendo pocas veces, pese a estar sanos, algunos colombianos en estos territorios pasan días de silencio.

“Al principio, la gente de Trieste, una ciudad del norte de Italia, a orillas del mar Adriático, no le prestó mucha atención al coronavirus. Luego se cerraron las escuelas y muchos pensaron que eran vacaciones. Pero vinieron las muertes y los contagiados”.



Es lo que narra Edna Patricia Sánchez, una comunicadora vallecaucana, quien señala que el 11 de marzo cuando empezó el cierre de todas las actividades hubo momentos de angustia.



En Italia se han reportado más de 69.000 infectados y cerca de 6.800 muertes. Las ciudades más afectadas están en el norte de Italia: Milán, Venecia y Trieste.



Sánchez, con raíces en Cali y Buenaventura, lleva 4 años en Trieste, capital de la región Friuli-Venecia Giulia, con más de 206.000 habitantes.

En el piso de los supermercados hay unas marcas que indican que las personas deben tomar un metro de distancia en las filas de las cajas Foto: Edna Sánchez

Hoy apenas abren las farmacias, supermercados y gasolineras, Ella solo sale solo a lo necesario. “Una ciudad prácticamente desierta, como debe ser. En los supermercados grandes, entran máximo 5 personas, los demás esperan separados un metro, con señales en el suelo. En los súper pequeños, sólo entra una persona a la vez”, cuenta.



La calles están vacías, hay pocos buses, pasan cada hora y está sellado el acceso al conductor.

Las personas no pueden acercarse a los conductores de buses Foto: Edna Sánchez

La periodista advierte que “la emergencia es real y muy grave. Les invito a que tomen medidas para tratar de contener el virus en Colombia. No es chiste, no es un juego”.



En Trieste se reportan 10 personas fallecidas y 347 contagiadas. El 90% de las personas que mueren por causa de coronavirus en Italia son de la tercera edad.



El gobierno dispuso que las personas pueden realizar sus citas médicas desde videoconsultas y recibir medicamentos a domicilio, para que no corran el riesgo de exponerse en la calle.

Francia

París, Francia, en cuarentena Foto: Natalia Villa

“Antes de que se anunciara la cuarentena, muchos restaurantes bajaron sus productos, inclusive, algunos los regalaron. Si una persona llega a estar desempleada, el gobierno francés le brinda su ayuda, pues estamos en guerra contra un virus. En estos momentos nadie debe estar preocupado en la cuarentena”, comenta la también vallecaucana Natalia Villa, quien reside en París.



Francia está en cuarentena a partir del pasado 16 de marzo.



Villa comentó que algunos restaurantes prestan el servicio a domicilio pero, por lo general, los parisinos, franceses y demás ciudadanos radicados en esta Nación como ella lo está, también hace cuatro años, salen únicamente a hacer las compras en los supermercados. “Mi esposo está en teletrabajo. Yo prefiero no salir, porque si no estoy contagiada quiero evitar que me contagien y también quiero prevenir entrar en contacto con otras personas”, dijo.

París, Francia en cuarentena Foto: Natalia Villa

La colombiana Graciela Cárdenas también vive en París, trabajando eventualmente en cuidar a niños. Explicó que las autoridades recalcan que para salir de las casas, es solo en casos de emergencia o para comprar medicamentos y comida.



“Si necesita salir, debe contar con un documento que explique la razón de su salida, así sea para sacar a pasear al perro”, dijo Cárdenas.



Ambas dijeron, además, que a pesar de que Francia cuenta con un excelente sistema de salud, los médicos están preocupados porque no tienen la capacidad suficiente para atender a más contagiados, así que han recibido apoyo del ejército de esa nación.

España

Calle de Brusi, 61. Barcelona, España Foto: Gabriela Castro

“Tuve la oportunidad de salir un día al supermercado, compré lo que necesitaba, pero no pude encontrar muchas cosas. El espacio del papel higiénico está completamente vacío. En las cajas, el dinero no lo reciben en las manos, debes dejarlo sobre la mesa.

Espacios de papel higiénico vacíos en los supermercados de Barcelona Foto: Gabriela Castro

"Si estornudas o toses te miran de forma discriminatoria”, dijo Gabriela Castro. Esta caleña radicada en Barcelona, en España, estudia Periodismo Deportivo al igual que el barranquillero Ricardo Archbold.



“Quería regresar a Cali para pasar la cuarentena en casa con mi familia, pero ya no es posible. No sabemos hasta cuándo va a durar. Es difícil estar encerrados”, anotó la caleña, quien como su amigo sigue estudiando, pero de manera virtual, pues las clases presenciales las suspendieron.

Si estornudas o toses te miran de forma discriminatoria” FACEBOOK

TWITTER

“El trabajo periodístico es mejor hacerlo presencialmente, no es lo mismo hacerlo desde casa. Las noticias están escasas en cuanto al tema del deporte”, dijo Archbold.



El comunicador vallecaucano Edwin Asa vive en Almería, España, donde siente que el panorama es bastante delicado. “Quiero hacer énfasis en la gravedad del asunto, que allá en Colombia nos tomemos en serio este asunto porque puede escalar a grandes dimensiones. Aquí se han tomado todas las medidas necesarias que es paralizar la economía del país, todo está cerrado”.

Además cuenta: “No salgo para nada, solo cuando me hace falta algo importante. Les pido que tomen conciencia que esto podría afectar a nuestros familiares; los niños tienen un sistema inmunológico pero no se pueden exponer a enfermedades, y eso lo podemos decir por nosotros mismos, nuestros padres o abuelos”.



La fisioterapeuta caleña Diana Carolina Mafla también vive en España, pero en su capital: Madrid. Ella contó: “A partir del lunes pasado, las personas han acatado la orden de cuarentena. He visto mucho control por parte de la Policía. No es permitido ver a más de dos personas juntas en la calle y debemos estar solos. Todo está cerrado, inclusive, sorprende ver vacías las zonas más comerciales”.

La fisioterapeuta caleña Diana Carolina Mafla vive en Madrid, España.Cuenta lo vacías que están las calles por motivo de la cuarentena Foto: Diana Mafla

Ella y otros colombianos en ese país también manifestaron que en Barcelona, por ejemplo, hay sectores donde la población que está confinada en sus hogares, empieza a aplaudir a partir de las 8 de la noche. La gente sale y se graba videos con sus teléfonos celulares en edificios de conjuntos cerrados. Otros sacan ollas para hacerse sentir, al mejor estilo del ‘cacerolazo’ para enfatizar que allí están, adentro de sus viviendas, tratando de continuar con sus vidas y rogando de que estos tiempos difíciles por el coronavirus no se prolonguen.

Argentina

El argentino Mariano García narra que la situación en su país es crítica Foto: Mariano García

En Argentina, el panorama no es más esperanzador. El argentino Mariano García, quien es docente de geografía y trabaja con turistas, narró que la situación en su país es crítica. Ambos trabajos están paralizados y él está en su hogar.



El docente que vive en Avellaneda, en el sur de Buenos Aires, contó que “desde que se inició la cuarentena, el transporte público se encuentra limitado, se puede viajar en autobús y en tren, pero solo sentados. Los subterráneos y ferrocarriles se detienen en estaciones cabeceras, no en todas las estaciones. Todo está parado, ni siquiera hay partidos de fútbol”.



Sofía Enríquez, oriunda de Pasto y quien reside en la capital argentina estudia medicina, mencionó que en los hospitales solo priorizan las cirugías.



La bogotana Stefany Peralta, también estudiante de medicina en Buenos Aires, fue de vacaciones a Italia y volvió a Argentina el 11 de marzo. Dijo que no ha sentido síntomas, pero cumple la cuarentena.