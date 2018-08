El extraño regalo de un viaje ‘todo pago’ que terminó en tragedia

Dos barrios del suroriente de Cali seguían de duelo el miércoles al recordar el domingo 5 de agosto cuando 22 vecinos se despidieron a un paseo ‘todo pago’ a Ecuador, que terminó en tragedia. En medio del luto por el accidente del bus, entre los vecinos y familiares se manejaban varias conjeturas sobre cómo llegó ese ‘regalo’.

El recorrido, que por la carretera Panamericana, hasta Ipiales (Nariño), en la frontera, requiere menos de 15 horas, se convirtió en una vuelta que duró más de una semana para salir de Colombia, atravesando los departamentos del Huila y del Putumayo.



El miércoles, la angustia se sentía bajo el duelo por la muerte de Carmen Mosquera, María de Jesús Chaparro, Elcy Vergara, vecinas del barrio El Guabal, y Dolly Ortiz, de Ciudad Córdoba, quienes figuran entre los 19 colombianos que murieron en el accidente que deja 24 muertos y 22 heridos.



Los vecinos contaron que fue a comienzos de mes cuando dos vecinas comentaron que estaban regalando un paseo a Ecuador y Perú. Una versión decía que el dueño de una agencia de viajes obsequiaba un viaje cada que vendía cuatro excursiones.



Otros rumores se refieren a que era el detalle de un político. La tercera historia que rumora la gente era que un grupo de venezolanos había pagado el viaje y que querían ser acompañados por otros pasajeros.

El bus, de placas USA-251, de Chía, en Cundinamarca, fue estacionado en el barrio Las Acacias, cerca de la galería de Santa Elena, el domingo 5 de agosto cuando se inició el recorrido. Algunas personas dicen que no era el mismo carro que se accidentó.



La ruta seguida fue Cali–Neiva–Pitalito–Mocoa–Villa Garzón–La Hormiga–San Miguel–Lago Agrio (Ecuador), aunque algunas personas escucharon que el viaje iría hasta Perú.



Los conductores les dijeron a los pasajeros que “la vía estaba cerrada y tocó tomar desvíos”. Allegados de una viajera que aparecería como quien firmó el contrato del bus, por nueve millones de pesos, dicen que no entienden de dónde salió esa información. La fecha de ese papel sería el 10 de agosto, cinco días después de haber comenzado el recorrido hacia Ecuador.

Desde centros asistenciales del Ecuador, dos vecinas –quienes eran mencionadas como los contactos en los barrios El Guabal y San Judas para el viaje– dijeron que fue otra conocida la que les habló del viaje.



En la casa de Elcy Vergara, en la calle 16 con carrera 41B, lloraba su compañero, José Rafael Hurtado, un carpintero que le pidió que no viajara y a quien le parecía extraño ese regalo, además del extenso recorrido que debían realizar. “Ella era toda deportista y dijo que iba a conocer el mar en Ecuador. Yo me quedé porque tenía unos trabajos pendientes. Ahora me quedo sin ella”.



José Rafael recuerda que el sábado su esposa le informó que el bus se había varado dos veces en su recorrido por Neiva y él le repitió que regresara a Cali.



“Pero Elcy tenía su meta y siguió”, lamenta José Rafael.



Anderson González, uno de los dos hijos de la señora, no encontraba consuelo ante la noticia del deceso de Elcy.



Ante los desperfectos mecánicos y el aire acondicionado, Francia Elena Trochez, quien iba como pasajera, le pidió a sus hijos que le enviaran dinero para regresar. “Eso y lo que me dijo mi mamá me salvaron la vida”, dice



El lunes pasado fue el último contacto con los viajeros. Jessica, habitante de El Guabal, decía que su mamá, Martha Isabel González, de 44 años, le dijo esa mañana que desde ese momento perdía el contacto por Wifi porque ya estaban en Putumayo e iban a entrar a territorio ecuatoriano.



“Mi mamá está en la lista de lesionadas, tiene traumas y heridas en el rostro, la columna y abdomen. Pido ayuda para que me permitan ir a verla porque está viva de milagro”, cuenta Jessica.



Por su parte, Carlos Julio Tabárez respiró cuando pudo comunicarse con su esposa Jazmín Rocío Montoya, quien solo tiene unas laceraciones y tendrá que someterse a una cirugía en uno de sus dedos meñiques.

“A mi esposa la invitaron porque era gratis, eso nos pareció raro pero iban entre amigas”, dice Carlos Julio sobre lo que conoce sobre cómo surgió ese viaje a Ecuador.



La Alcaldía de Cali, en tanto, citó el miércoles a una reunión para que seis familiares de las personas accidentadas el martes en la madrugada viajaran rumbo a Ecuador, para ayudar a los reconocimientos tanto de las víctimas como de las personas que resultaron con lesiones.Este jueves también se espera concretar el traslado al país de los féretros de los colombianos y de los heridos.

Identifican a 14 colombianos

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que serían 14 los colombianos plenamente identificados que fallecieron en el accidente del bus en Ecuador. Además de 12 heridos que reciben atención médica en cuatro hospitales en Quito; y 10 más que faltan por localizar.



Medicina Legal corroboró la identidad de siete connacionales y sigue la labor para identificar los cuerpos de los demás colombianos, la mayoría de los cuales provenían del Valle.



Elcy Vergara Sema, Francy Estella Ordóñez, María de Jesús Chaparro, Blanca Dolly Ortiz, Élder Imbachi, Carmen Elisa Mosquera Mosquera y Édgar Torres son las primeras víctimas identificadas.



Hasta el momento van en total 24 víctimas mortales del accidente, a las cuales se les realizaron pruebas de necrodactilia y ya están a disposición del instituto para realizar los estudios que lleven a identificarlos.



El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, ha solicitado repetir ese procedimiento en algunos casos en los que se ha dificultado la identificación.

​

Entre los cuerpos aún no hay reportes de menores de edad.



CALI