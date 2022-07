Una vaca estaba casi en huesos y muy enferma, en una institución educativa de El Queremal, en el corregimiento de Dagua.

El diagnóstico del bovino es muy delicado, pues su cuerpo presenta múltiples lesiones en la piel, como abscesos, además de mastitis (inflamación en el tejido mamario), anemia y garrapatas.



Así lo señala la diputada del Valle del Cauca, la defensora de animales Catherine Morales.



"Estaba en un estado lamentable dentro de una institución educativa. Decidimos trasladarnos hasta la institución. Allí se encontraba la médica veterinaria de la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), la secretaria de Gobierno del municipio, la directora y el profesor encargado" ,aseguró.

La asambleísta dijo que el animal y su ternera estaban en predios de la institución educativa en el área rural de Dagua, municipio en el occidente del departamento.



Morales anotó que las directivas del colegio entregaron, de manera voluntaria, la vaca y su cría.

El animal está recibiendo tratamiento. Foto: Cortesía de la diputada Catherine Morales

"Se ha comprometido a no tener más bovinos en la institución hasta no contar con condiciones adecuadas para garantizar las cinco libertades a los animales. La vaca y su ternera se encuentran, en este momento, en La Casita del Bosque -en Dagua- muy buen cuidadas y se le está llevando a cabo su tratamiento médico", expresó Morales.



Agregó que se comunicará con la secretaría de Educación del Valle y también se hará un seguimiento al presupuesto del Valle en temas de protección de animales para una tenencia responsable en instituciones educativas rurales.



Al parecer, la vaca y su ternera eran parte de clases en el campo agropecuario de este plantel.



"Si se cumple con las leyes de protección y bienestar animal en ese contexto. Por último, decirles que la escuela debe ser el espacio de aprendizaje para nuestros niños y niñas, para enseñarles a relacionarse con respeto y empatía hacia los animales, reconociéndolos como seres sintientes y no como objetos de experimentación en estos espacios", dijo.



De acuerdo con otros defensores de animales, la tenencia responsable incluye alimentación y buen trato. El estado de la vaca son señales de todo lo contrario.



