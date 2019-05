La angustia de una madre que quiere rescatar a su hijo de la calle

Marco Antonio le cerró la puerta al mundo. A su mamá le dijo que no volviera, que él no quería hablar con nadie. Ella insistía en visitarlo y le informaban que no la iba a recibir. Le escribió cartas sin respuesta desde esa prisión. Ella le dejaba tarjetas para llamadas, pero él no volvió a sonar al otro lado de la línea. A sus 28 años de edad, él se refugiaba en el silencio. “Mi hijo renunció a la nacionalidad holandesa y les dijo a los de la prisión que no me informaran. Luego estuvo en distintos oficios en Tuluá, cerca del abuelo materno. Muchos lo vieron apesadumbrado, llorando. Rodaba, como un tarro en esas calles. Unos conocidos dicen que algo de droga lo tocó", cuenta la mujer.



Desde Holanda, María Edith buscaba que volviera, pero él no veía esperanzas. Si cuando estaba en Holanda era un enredo jurídico volver a ver o recuperar a sus hijas, como deportado el caso aparece cerrado. El 19 de agosto de 2015, el rastro de Marco Antonio se perdió meses después.



María Edith ha venido a Colombia dos veces a buscarlo. El pasado 24 de diciembre se encendió una luz, cuando le dijeron que Marco había llegado a la casa de sus abuelos en Tuluá. Pero solo fue un rato. Le tomaron una foto y le dieron unos pesos porque dijo que viajaría a Bogotá. “No me llamaron a tiempo. Fui a buscarlo y no lo encontré. Lo único fue esa foto que al verla, se me parte el corazón”.



El hombre, a sus 35 años, va y viene. En abril lo vieron, barbado y sucio, hablando de ir a Europa ‘y jugar en una Selección’. La mamá, con el dolor de la desaparición de su hijo Marco, siente que no puede ver a sus nietas. En las redes quedó bloqueada para verlas o hablarles y ha perdido el rastro de su hijo Jáder, quien viajó a España.



Ella sigue firme en que algún día podrá unir a esos hijos y a esas primeras tres nietas. “No me rindo porque sé que Marco Antonio debe estar en alguna parte sobreviviendo, a eso de deambular por las calles. Las oraciones me dicen que algún día podré encontrarlo y que volverá a vivir al ver a sus niñas”.



REDACCIÓN CALI

EL TIEMPO#