Un hombre y una mujer solían encontrarse, pero sus reuniones terminaban en peleas. Primero a puños y con improperios, y luego con arma cortante.



El último encuentro terminó en muerte.

"La víctima y victimario se habían encontrado", dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón.



"Fue un hecho lamentable de intolerancia. Se habían encontrado antes, a puños, no hubo lesionados, en ese entonces", dijo el oficial.



Añadió que la cita fatal fue el pasado sábado 22 de abril, en el barrio La Flora, en el norte de Cali.



El hombre habría saco un puñal y, presuntamente, atacó a la mujer.



El general Gualdrón dijo que se está investigando qué motivaba estas fuertes discusiones.



Se busca establecer si hay correlación entre intolerancia con estado de alicoramiento o consumos de sustancias, explicó Gualdrón. "Estamos trabajando para no ser imprudentes".



El presunto agresor fue capturado, tras el homicidio de esta mujer.



Aún no es claro si este hombre y su víctima sostenían alguna relación sentimental o de amistad.



En 2022 hubo Hubo 74 homicidios de mujeres en Cali, de los cuales, 7 fueron feminicidios.



CALI