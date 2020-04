Así enfrenta un médico su primer año con dura prueba en la frontera

Me gradué en la Universidad Cooperativa, en Pasto, y decidí realizar mi primer año en Ipiales, una ciudad inquieta por el covid-19 en frontera con Ecuador.

Entre quienes trabajamos en salud hemos pensado que las medidas y el cierre de frontera fueron un poco tardíos, ya que el tránsito de personas fue significativo, y eso aumentó los casos positivos.



Días atrás se embolataron las pruebas y se debieron esperar 15 días para confirmar el primer caso. Entonces no había laboratorio en Pasto.



Ipiales es la ciudad de más casos en Nariño (52). Aquí se reportó la primera muerte por covid-19. Y cada día llegan más casos sospechosos. Hoy están pendientes las pruebas de médicos que atendieron pacientes positivos.

Trabajo en el área de quirófano y sé que va a llegar el día de atender a un paciente contagiado. Trato de mantener las normas de bioseguridad.



También hablo por compañeros, colegas y amigos en diferentes municipios del país, me comentan que la situación es preocupante y tensa, pues no cuentan con todos los implementos ni medidas.



Muchos han renunciado, ya que la mayoría en Colombia tiene un contrato de prestación de servicios, que no da ninguna garantía en caso de enfermedad. Es muy triste e indignante escuchar que discriminan a médicos y, en general, al personal de salud, que por no atender a tal paciente y preguntan: ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde quedó el juramento hipocrático?



Escogimos ser médicos para ayudar a las personas con todo el cariño del mundo, pero esto no significa que no tengamos que velar por nuestra protección.

No es aceptable que por una falta de planeación y preparación institucional los afectados seamos nosotros.



Quiero agradecerle a quienes están acatando el aislamiento preventivo. Les mando un gran abrazo a médicos, profesionales de enfermería, auxiliares

JUAN VILLOTA

Para EL TIEMPO