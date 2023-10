La historia de la ceiba de 200 años que no aguantó daños y quemas hasta ser talada

Era la ceiba pentandra que en pie en ese punto de la tradicional calle Quinta con carrera 56, frente a la plaza de Toros, en el sur de Cali, fue testigo silencioso de una ciudad que fue expandiéndose, entre el bullicio de sus habitantes con ir y venir de más y más vehículos por sus calles y, en algunos casos, entre el desorden y la falta de planeación.

La ceiba había sido identificada en el censo arbóreo con el número 91-423. Cali cuenta con unos 300.000 árboles en su área urbana, de los cuales, el 80 % son adultos. Pero más de 15.000 están enfermos o, en gran parte, muertos, pese a seguir erguidos.

Cali cuenta con unos 300.000 árboles en su área urbana, de los cuales, el 80 % son adultos. Pero más de 15.000 están enfermos o, en gran parte, muertos, pese a seguir erguidos FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: ¿Qué hay tras incendio en salón de colegio del Valle donde hacen escrutinio de votos?)



La ceiba de la Quinta con 56 fue blanco de daños paulatinos en las últimas décadas que fueron más recurrentes en desde hace más un año. Fue en diciembre pasado que las raíces de este gigante de los llamados árboles notables y que deben preservarse, pues tardan más de 200 años en crecer, sufrieron un daño devastador por la quema de material de residuos en la base de su tallo.



De acuerdo con Franklin Castillo, subdirector de Calidad Ambiental del Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma), la agonía de la ceiba fue inminente por la acción catastrófica de sus depredadores: ciudadanos en la capital vallecaucana, algunos de los cuales, son habitantes de calle.

Pese a los tratamientos fitosanitarios y a los que también brindaron funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC ) por salvarla no fue posible FACEBOOK

TWITTER

Pese a los tratamientos fitosanitarios y a los que también brindaron funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC ) por salvarla no fue posible.



(Además: Alejandro Éder venció en Cali; ¿quién es el nuevo alcalde de la capital del Valle?)



"De acuerdo con los resultados de las tomografías, el compromiso en la base del fuste (parte sólida de los árboles), que en los primeros exámenes reportaba un 46 %, aumentó hasta comprometer más del 80 %. Esto obligó a tomar la determinación de tala, debido al compromiso de la estabilidad del individuo arbóreo en una zona de alto tráfico de automóviles y peatones", dijo Castillo.

Facebook Twitter Linkedin

Tala de la ceiba. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



Añadió que esto es un atentado al medioambiente. "Es lamentable cómo la inconciencia nos priva de uno de los árboles notables de la ciudad. Hoy, con tristeza, estamos talando 200 años de la historia de Cali”, expresó.



Agregó que lo más preocupante es que esto se ha convertido en una conducta repetitiva.



(Lea también: Sicarios en Cali: conductor de ambulancia asesinado cuando la ciudad elegía al alcalde)



“Por eso estamos observando más individuos arbóreos, como es el caso de otro árbol notable ubicado en la carrera 1 con calle 52 (en el nororiente de Cali). Los daños causados a este árbol nos obligaron a realizar podas de grandes ramas, para estabilizarlo y evitar que fueran catastróficos”, precisó Castillo.

Facebook Twitter Linkedin

La ceiba estuvo soportando daños intencionados de la ciudadanía. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El apoyo brindado por CVC, las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Policía Metropolitana y la secretaría de Movilidad Distrital, ha sido clave para el desarrollo de la intervención, indicó Castillo.



Por el tamaño y ubicación de la ceiba pentandra fue necesario mantener cerrados dos de los carriles de la calle quinta, entre la carrera 56 y la avenida Roosevelt.



En 2019, otra ceiba corrió igual suerte. Estuvo también por alrededor de 200 años, en la avenida 4 Oeste. Era otro árbol muerto, pero en pie.



En esa época, el Dagma informó que el material de la raíz principal se encontraba completamente pulverizado y el olor era a fermento, es decir, había un proceso de pudrición del árbol.



En 2014, una ceiba, que por más de un siglo estuvo en la calle 80 con carrera 25, en el barrio Vallegrande, en el oriente de Cali, se desplomó por los daños que venía padeciendo. Las intensas lluvias de la época fueron la estocada final que provocaron su caída.



Mayra Alejandra Rodríguez Marín, de 32 años, murió cuando la ceiba, que no soportó las fuertes precipitaciones, le cayó encima.



Era de noche y cuando regresaba a su casa, uno de esos accidentes que no dejan de sorprender por los absurdos que son, acabó con las ilusiones de esta madre de un niño de 7 años.



Pasaba por la calle 80 con carrera 25, del barrio Vallegrande, cuando el viejo árbol, de más de 100 años, se desplomó.



La comunidad ya había advertido sobre el riesgo que representaba. Pero gran parte de la responsabilidad de los daños ambientales en los árboles proviene de la misma ciudadanía por su inconsciencia sobre no cuidar a estos gigantes que tardan dos siglos en crecer.



CALI