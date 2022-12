Los cuatro sicarios estuvieron acechando el Mazda de color negro, en el que Heriberto Bueno Rodríguez se movilizaba con su suegra y sus dos niñas pequeñas, en el nororiente de Cali. Pero había una quinta persona en el vehículo, quien era el conductor que salió huyendo.

El semáforo del sector de la calle 34 entre carreras 6 y 7, en el barrio El Porvenir, dio el tiempo para que los sicarios en dos motocicletas abrieran fuego contra el carro particular.



En el puesto trasero quedó el cuerpo de la abuela de las niñas en el Mazda, de placas KDO 435, de Zuleima Marín, suegra de Bueno Rodríguez. En este asiento trasero iban también las dos pequeñas.



En el puesto del copiloto iba Heriberto Bueno y otro hombre era su conductor, cuyo paradero no se ha precisado. Autoridades investigan la versión de que se bajó del carro y se fue corriendo. No se sabe si quedó herido.



El cadáver de Heriberto Bueno Rodríguez quedó en la mitad de la calle. Murió por disparos en la cabeza, uno en el mentón.



En el sitio quedaron casquillos de armas 9 milímetros y una de fogueo.



Eran las 5:30 de la tarde del pasado martes 13 de diciembre.



Las víctimas no tuvieron tiempo de buscar refugio.



Bueno recibió dos disparos en el brazo derecho y como pudo se bajó de su carro. Buscó la manera de defenderse y también disparó.



Sin embargo, los sicarios lo remataron en la vía.



La abuela, viendo la situación, buscó proteger a las niñas. La menor, que tendría entre 2 y 5 años, estaba más cerca de ella y trató de ocultarla, pero también buscó servir de escudo para la mayor.



Por ello, la mujer, de 45 años, recibió disparos de frente que le arrancaron su vida en ese instante.



Sin embargo, la niña mayor se desplomó por una herida en la cabeza. Su hermanita quedó también herida, al parecer, por esquirlas.

Video de . Doble homicidio pic.twitter.com/peQCVQR8Za — Carolina Bohórquez (@car49655116) December 14, 2022

Ambas menores fueron llevadas a un centro asistencial de la ciudad, donde la mayor fue sometida a una cirugía. Según la Policía, su diagnóstico es estable.



Esta familia es oriunda del norte del Valle del Cauca.



La señora Zuleima tenía identificación procedente de Roldanillo. Allí, Bueno sería un miembro de la banda los 'Ónix', dedicada al microtráfico, en el corregimiento Tierrablanca de esta población de no más de 40.000 habitantes.



El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero, dijo que Bueno era conocido con el alias de 'Corroncho' y había salido de la cárcel hace tres meses.



Fue investigado en procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, homicidio agravado y uso de menores para la comisión de delitos.



En marzo de 2019 tuvo prisión domiciliaria en Roldanillo, luego de otro atentado en esta municipalidad. Allí, su padre murió y Bueno Rodríguez quedó herido.



Bueno fue detenido en 2014 por homicidio. Al año siguiente, por concierto para delinquir y en 2018, por el mismo delito, anotó el subcomandante de la Policía de Cali.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, reiteró que se mantiene la recompensa de hasta $ 40 millones para dar con los homicidas. Hay versiones de que una mujer estaría entre los sicarios que dispararon contra esta familia.



CALI