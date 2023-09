Una semana después de que las autoridades de Cartago informaron el aterrador hallazgo de restos humanos en una laguna de esta ciudad y que correspondían a dos jóvenes de este municipio del norte del Valle del Cauca no ha cesado el clamor de ambas familias por el esclarecimiento de este escabroso crimen.



Ruegan que las autoridades den con el paradero del autor o de los autores de estos horrendos crímenes.

Daniela Díaz, de 17 años, y Nicolás Aristizábal Gómez, de 18 años -los cumplió en cautiverio-, habían sido pareja y seguían siendo amigos.



En aquel 3 de junio de este año, cuando fueron vistos por última vez, Daniela había quedado de encontrarse con Nicolás en un parque

En aquel 3 de junio de este año, cuando fueron vistos por última vez, Daniela había quedado de encontrarse con Nicolás en un parque.



Así se lo había contado a una amiga con quien la adolescente se encontró, luego de que la mamá le había dado permiso para verse con ella.



Nicolás Aristizábal quedó de ir a una fiesta en una chiva rumbera, los buses escaleras adaptados con luces y música para bailar. Sin embargo, nunca llegó.



A los tres días de la desaparición, la angustia de los padres de ambos jóvenes aumentó, cuando fue hallada la moto en la que Nicolás solía desplazarse.

Nicolás Aristizábal cumplió años, cuando estuvo desaparecido. Foto: Archivo particular

Pero el vehículo había sido lavado, quizás por los autores de la desaparición y del asesinato que mantiene a Cartago conmocionado.



La motocicleta fue encontrada cerca de una laguna. Ese fue el sitio que le indicó una persona anónima al padre de Daniela, a través de una llamada telefónica con número privado, de acuerdo con informes de la alcaldía de Cartago.

Fue así que familiares fueron a la laguna y hallaron el teléfono celular de la adolescente. Estaba a unos metros, pero lo más macabro fue haber encontrado parte de los restos.



Los primeros indicios daban señales de que eran de la joven desaparecida. Hay versiones que la Fiscalía está ampliando en cuanto a que parte del cuerpo habría estado atado a una pesada piedra, quizás para que no flotara.



Las familias presionaron durante junio y agosto para buscar los cuerpos y lograr extraerlos de la laguna. Según las familias, hubo peticiones a la Defensa Civil y hasta habrían buscado una motobomba por su cuenta para empezar a secarla.



Sin embargo, el alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, dijo que no estaba en su poder intervenir la laguna, teniendo en cuenta que se debe acudir a la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC).



Mientras el alcalde Álvarez señalaba que está atento a los informes de la Fiscalía, ambas familias indicaron que ellas habrían buscado a miembros de este organismo en Bogotá para agilizar las pesquisas porque, según ellas, no había acciones concretas por encontrar a ambos jóvenes en Cartago.

Uno de los casos que ha generado mucha polémica en la ciudad de Cartago no solamente por la sensibilidad, sino también por todos los aspectos de sus familiares (...) entendemos genera desesperación FACEBOOK

"La institucionalidad nos da informes en relación con uno de los casos que ha generado mucha polémica en la ciudad de Cartago no solamente por la sensibilidad, sino también por todos los aspectos de sus familiares en esa búsqueda que por supuesto en su humanidad entendemos genera desesperación", dijo el alcalde Álvarez la semana pasada en una rueda de prensa.



"Se nos ha dado en forma oficial en pleno comité que los cuerpos encontrados en la laguna corresponden dos de las partes a los menores de edad, según los dictámenes forenses", reiteró el alcalde de Cartago, en ese entonces.



Sin embargo, en un video, la madre de Nicolás y el comunicador Luis Posso, que ha estado con la familia del joven desaparecido, dejaron ver que habría diferencias y malestar por declaraciones del alcalde Álvarez.

El mandatario habló con EL TIEMPO para indicar en qué iba la investigación y referirse a los señalamientos de las familias.

Facebook Twitter Linkedin

Buscan rastros en la laguna que permita dar con los responsables. Foto: Archivo particular

El alcalde dijo que en el predio se depositaban restos de animales y que al explicarles a las familias se habría generado un malentendido.



El predio junto a la laguna está en la vía al Batallón Vencedores y está cerca de un colegio.



De acuerdo con la alcaldía de Cartago, para ingresar a este terreno se debe hacer por predio privado. Sin embargo, hay quienes indicaron que este lote pertenecería a la Alcaldía.



La Fiscalía sigue indagando y ahora, una nueva versión surgió dentro de la investigación.



Días antes de la desaparición, Nicolás Aristizábal habría sostenido una fuerte discusión con una persona. Hay allegados que han manifestado que sería de la Fuerza Pública. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.



También surgió otra desde la Alcaldía. El día de la desaparición de ambos jóvenes se habría registrado un allanamiento policial en el barrio donde una de las familias reside. Tal versión fue rechazada por algunos allegados.



En redes sociales se han manifestado, diciendo que "unos bandidos arrebataron la vida de Daniela y de Nicolás". También sugieren que habría más personas involucradas en este hecho nunca antes visto en Cartago, como lo aseguró el alcalde Álvarez a EL TIEMPO.



El mandatario también indicó que la manera como fueron asesinados ambos desaparecidos y que sus restos terminaron siendo arrojados en una laguna no respondería al modo de operar de las bandas criminales, que suelen dejar cuerpos abandonados en los ríos.



Pero en este caso, hubo descuartizamientos y la intención de ocultar los cuerpos en la laguna.



"Hoy solo me queda pedirle a Dios que te tenga en su Santa gloria, y darte mil gracias por todo lo hermoso que pase contigo por haber estado en mi vida y hacerme la niña más feliz, por amarme sin condición alguna, esto es algo que jamás seré capaz de asimilar porque tu partida me deja sin aliento alguno, pero se que la guerreaste hasta el último momento porque eras Nico, el mejor el que no le quedaba grande nada, a cada una de las personas con las que compartiste nos dejaste marcados porque como tú no hay ninguno", dijo una persona muy cercana a él en una red social.



Y anota: "Siempre serás recordado mi vida y esto no es un adiós, sino un hasta luego porque se que nos volveremos a encontrar todos para seguir cumpliendo cada sueño, cada meta (...) desde tu partida nada ha sido igual, nos hace falta tu presencia para que nos hagas reír, nos alegres, hasta que nos alegues, aún recuerdo esa primera vez que te vi y daría mi vida entera por volver a ese momento y abrazarte fuertemente y que volvieras y me dijeras que me amabas y que siempre ibas a estar ahí conmigo que íbamos a llegar muy lejos que te íbamos a ver triunfar, y créeme que así será, vas a seguir triunfando allá en el cielo, porque acaba de llegar uno de los mejores angelitos ese que siempre estará con nosotros".



La madre de Nicolás Aristizábal Gómez pidió respeto a la alcaldía de Cartago en un video y señaló que toda la búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos hasta tener los resultados del ADN fue por gestión de la misma familia que ha buscado respuestas por dolorosos interrogantes.



CALI