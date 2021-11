'Pido ayuda para encontrar a mi mamá que se perdió en Cali'

Desde el miércoles pasado resulta incierto el paradero de la mujer que se reportó por última vez con sus allegados, a través de una llamada de celular, cuando se encontraría en una estación del sistema masivo de transporte MIO.

El pasado miércoles 4 de noviembre, Jenny Constanza Garzón salió de su residencia a un asunto de trabajo.



Su idea era trabajar en una ferretería en el barrio 7 de Agosto, en la comuna 7, en el nororiente de la capital del Valle del Cauca.



Ella habría cumplido con su trabajo ese día. Horas más tarde, a las 8:15 de la noche de ese miércoles, sostuvo una última comunicación con su familia.



"Hablé a esa hora con mi mamá y me dijo que ya venía para la casa. Estaba llamando desde la estación del MIO en Andrés Sanín", dice su hijo Fernando, en medio de su angustia.

Para los allegados, esta situación no resulta normal porque Jenny Constanza Garzón no se ausenta así de su casa, ni deja de comunicarse. Sus allegados imploran porque les apoyen en la búsqueda.



Hasta ahora no se ha encontrado razón en instituciones oficiales. Cualquier información es esperada en el teléfono 3042796520.



La Organización No Gubernamental HRI_ONG anunció que "hemos activado la línea de búsqueda, con nuestro equipo de #Desaparecidos (@Busqueda_HRI)".

