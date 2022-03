Ni el mejor doble de películas de acción de Hollywood, ni el mejor director de cine del mundo habrían logrado la escena de riesgo que protagonizó Cloromiro Largacha en la noche del pasado miércoles en Cali, en el oriente de la ciudad.



Este chocoano, que hace 25 años vive en la capital del Valle del Cauca, se lanzó a las aguas turbulentas del río Cauca para salvar la vida de un niño de seis años que había sido arrojado por su madre. La mujer también se tiró a las aguas del río, pero nadó y alcanzó la orilla. Luego, fue rescatada por los bomberos.

El corpulento Cloromiro, quien deriva el sustento de su familia de su trabajo en una empresa de madera, especializada en triplex, es el héroe de Cali, sin lugar a dudas. Ni el famoso actor Tom Cruise, a quien le gusta hacer las escenas de riesgo en sus películas de James Bond, agente 007, se atrevió a tanto.



El orgullo que sienten los caleños por Cloromiro se lo expresó el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, en un homenaje que organizaron para reconocer su valentía.



“Somos más los buenos, los comprometidos con la vida, los que estamos expresando los principales principios de una sociedad, al actuar, como lo son la solidaridad, el acompañamiento y el cuidar la vida, y eso es lo que ha hecho Cloromiro al salvar la vida de un niño”, afirmó Ospina.

Hoy hicimos reconocimiento a Cloromiro Largacha por su solidaridad y valentía. Es un héroe caleño que salvó la vida de un niño de 6 años que había sido lanzado al río Cauca.



Cloromiro, quien es padre de dos hijas y seguidor de la salsa y los ritmos del Pacífico, respondió a las palabras del Alcalde con algo de sorpresa: “Me siento anonadado porque soy consciente de que esto que hice fue un acto de valentía. Me siento emocionado por haberle salvado la vida a este pequeño. Con esto he podido reflexionar que en mi vida he aprendido muchos valores que me han llevado a jugármelas por muchas causas buenas”, dijo.



Un hombre con las cualidades como rescatista de Cloromiro no se puede desaprovechar y por esta razón la Alcaldía, a través de las Secretarías de Gobierno y Gestión del Riesgo, le ofreció la oportunidad de capacitarse como prevencionista, y de apoyar con su conocimiento las actividades relacionadas con la atención emergencias. Cloromiro aceptó la oferta.



La estrategia prevencionista, de la que formará parte Cloromiro, llegará a las comunas 8, 9, 13, 14, 15 y 16, así como a los corregimientos de Montebello, Golondrinas, La Castilla y La Elvira. Las inscripciones están abiertas.



“Estoy muy contento, muy agradecido con la Alcaldía y los medios por el reconocimiento que me regalan por algo que me nació del corazón. No quiero imaginar que hubiese sido del niño si no me lanzo al río a ayudarlo. Siento que vamos a estar unidos y cuando sea grande me lo va agradecer”, puntualizó Cloromiro, quien además recibió mercados, kits de aseo y dos sillas de ruedas para sus padres, quienes son adultos mayores en condición de discapacidad.



El jueves o viernes de la semana entrante Cloromiro recibirá más homenajes. entre estos una condecoración de la Alcaldía de Cali.





CALI

