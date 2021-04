Hermanos caleños crean innovadora telefonía a precio de una 'Big Mac’

Julián y Felipe Sánchez son dos hermanos inquietos y emprendedores que siempre quieren ir más allá y mirar hacia el futuro, de la mano con la tecnología.



Como resultado nació WeKall, una revolucionaria apuesta que tiene como propósito principal, transformar y democratizar las comunicaciones en las empresas a un bajo costo, casi como el de una hamburguesa Big Mac.



En el 2019, este proyecto obtuvo el Premio de Innovación Vallecaucana, otorgado por la Gobernación del Valle del Cauca.

El éxito de este emprendimiento ha generado alto impacto, no solo en el país sino a nivel internacional, tanto, que hace parte de los proyectos elegidos por Startup Olé para debutar un proceso de aceleración y un cupo directo al Mundial de Startups.



Felipe Sánchez, quien es Administrador de Empresas, de la Universidad Javeriana y con estudios en la Universidad de Barcelona, España, contó detalles sobre este emprendimiento que lideró con su hermano Julián, ingeniero Informático de la Universidad Autónoma de Occidente.



¿Cómo nace WeKall?



WeKall nace en el 2018. He trabajado cerca de ocho años en el sector de las comunicaciones y nos dimos cuenta que el proceso para un cliente de adquirir una central telefónica es costoso y doloroso, porque para un cliente modernizar las comunicaciones de una empresa le tomaba entre uno a tres meses de implementación y pagar la plataforma podía tardar más de un año completo pagando la central telefónica.



Así que decidimos replantear la forma en la que se conciben las comunicaciones o las centrales telefónicas, y llegamos a un sistema donde primero, implementarlo toma más de diez minutos y segundo, pasamos de una plataforma que el cliente tenía que hacer una inversión en capital para poder tener una nueva tecnología a donde ellos ahorra el 60 por ciento de lo que gastan al mes en telecomunicaciones. Ya no solo invierten, sino que ahorrarán tecnología y dinero.



¿Cuál fue el primer paso?



Entre el año 2016 y 2018, construimos la nube. Como esto es una plataforma tecnológica, operamos en una nube de Amazon Services. Mi hermano Julián se demoró dos años construyendo la nube para asegurarse de que pudiera soportar clientes de cualquier tamaño, pequeños hasta grandes; desde dos extensiones, hasta más de 1.500 usuarios, que son algunos de nuestras empresas grandes y donde nosotros operamos.



¿Qué alternativas empleó WeKall ante el avance de la pandemia?



Lo primero que hicimos fue: dos semanas antes de que declararán la pandemia movimos todo el personal para la casa para nosotros estar listos antes que nuestros clientes para que les pudiéramos ayudar con sus extensiones telefónicas desde el hogar. Nosotros habilitamos 3 mil extensiones telefónicas en dos semanas para todos nuestros usuarios.



¿Por qué a precio de una Big Mac?



Los sistemas de comunicación se volvieron en un momento sistemas de diseño grandes empresas. Porque adquirir a una extensión telefónica en una empresa le gastaba en promedio entre 80 mil y 120 mil pesos. Eso limitaba los sistemas de comunicación corporativos, solo para las grandes empresas y los bancos. Cuando creamos WeKall, miramos que cualquier persona de la organización tenía el derecho de poder comunicarse con sus colaboradores e hicimos que la extensión telefónica en su precio más elemental y la más básica que tenemos cuenta desde 15 mil pesos al mes.



¿Quién les dio el primer empujón?



Yo le llamo los precursores, las instituciones gubernamentales y la Cámara de Comercio de Cali. Ellos tienen una Unidad que se llama Unidad de Innovación y emprendimiento que está encabezado Isabella Echeverry el prototipo de WeKall vio la luz en algo que se llama Valle Impacta. Ellos nos dieron muchas técnicas de capacitación, formación y de ahí nosotros cogimos nuestro camino.



¿Qué reflexión saca de WeKall?



Para nosotros, la resiliencia. A nosotros nos decían que estábamos entrando a un mercado donde los operadores no nos iban a dejar jugar y no íbamos a poder creer y nuestro producto no iba a ser innovador.



No fue fácil, tuvimos otros emprendimientos que fue una empresa exportadora de frutas a Estados Unidos y se quebró porque no entendíamos del mercado y se quebró. Ahí no habíamos hecho ningún proceso con la Cámara de Comercio, no entendíamos nada, invertimos un capital bastante oneroso y lo perdimos todo, eso fue en el año 2015. Y en el 2016 creamos una compañía de transformación digital, donde ayuidamos a las empresas a transforma sus canales digitalmente para que usen redes sociales, robots para la atención en el chat. La fundamos en el 2018 y es una empresa más tradicional que tiene 250 clientes de todos los tamaños y todos los sectores.



