La agrupación, que regresa como un hijo prodigio del Festival Petronio Álvarez, en Cali, grabó su video musical 'Soy del Pacífico', con un recorrido visual y sonoro como homenaje al litoral y la riqueza de su diversidad.

Herencia de Timbiquí, ganador tras dos intentos del Petronio en 2006 y Mejor Intérprete de Música Folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2013, llegó a la fiesta en el sur de Cali.



Los músicos sintieron la alegría de los asistentes a la Ciudadela Petronio del evento donde empezaron a crear fusiones de la marimba de chonta, los cununos y el bombo folclórico.

La llegada de los artistas fue concentrando atención en una esquina de la plataforma de comidas. Sobre las mesas de pino y algarrobo, y a capela, Bégner Vázquez y William Angulo, las voces del grupo, le cantaban a una cámara que registra el paso a paso de las estrellas consagradas en el “Festival de Festivales”.



“Vengo de San José de Palmar, Carmen del Atrato y Juradó…Carmen de El Darién, Medio San Juan, Pizarro, Medio Atrato...Entre San Pacho y Petronio, entre Petronio y San Pacho”, se escucha.



Herencia de Timbiquí en la Ciudadela Petronio Foto: Alcaldía de Cali

Herencia, que nació a orillas del río Timbiquí, en el litoral Pacífico del Cauca, ha cruzado el mundo a cuenta de talento, armonía y mucho sabor. Siempre vuelven a ese espacio donde se reivindican las raíces.



Para el videoclip 'Soy Pacífico' escogieron la Ciudadela. “Es el espacio ideal, tenía que ser aquí. Hacerle una honra al Pacífico que nos vio nacer. Ya lo reforzaremos con otras tomas en locaciones del Pacífico, pero ante todo, queremos devolver la oportunidad que nos dio el festival para visibilizarnos”, aseguró Bégner Angulo, vocalista y director.

¡El @PetronioCO es inspiración!



La directora del Petronio, Ana Copete, dice que la Alcaldía Distrital dispuso todo para hacer del Petronio la locación más fotogénica en 26 años de festividad Pacífico. 56 puestos de comida y 168 expositores de artesanías y bebidas ancestrales.



"La idea es mostrar toda la riqueza cultural y artística. Porque no sólo es el tema de la gastronomía y de las bebidas, sino que también está el tema de la moda, de los diseños, las artesanías. Las pasarelas. Toda una plataforma que vale la pena presentarle al mundo”, destacó Bégner.



A los músicos no les faltan ni niegan saludos. A William, por ejemplo, le comprometieron en más de 10 puestos de comida.



El equipo audiovisual registra los detalles. Las matronas saltan entre sartenes para recordar alguna anécdota, porque en el Pacífico la familia es extensa y no se necesita compartir cualidades genéticas para llamarse “parienta” o “pariente”.



Los artistas tuvieron tarima y cantidad de público que les entregó la emoción y les acompañó en las canciones que conquistan corazones.

