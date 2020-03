En Nariño hay temor por los impactos en la economía y sociedad

En Nariño solo corren rumores de posibles enfermos, pero lo que sí es cierto es el temor por una crisis social.

Todos los sectores económicos tambalean por cuenta del nuevo coronavirus y no se sabe cuándo podrán reaccionar.



Para la presidenta del Comité Intergremial de Nariño, Eugenia Zarama, “todos los sectores económicos están muy perjudicados”, y no descarta que varios establecimientos comerciales y empresas tengan que cerrar sus puertas al público.



“Cada día crecen más las pérdidas económicas y van a ser irrecuperables, no sabemos cuánto tiempo puede durar esta situación”, dijo y agregó que los alivios económicos anunciados por el gobierno se espera que vayan llegando y beneficien a todos los sectores de la producción en la región.



Estimó que para la informalidad una vez se supere esta emergencia, las consecuencias serán catastróficas y en cuanto al teletrabajo indicó que para algunos aplica pero para otros no. “Las pérdidas económicas serán enormes no solo para las tiendas de barrio, sino también para las grandes superficies y almacenes de cadena”, dijo Zarama.



Anotó que “tenemos que aclarar que los supermercados no van a cerrar porque están vendiendo los productos básicos de la canasta familiar”.



MAURICIO DE LA ROSA

PARA EL TIEMPO -PASTO