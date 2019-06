'Hay que proteger a los niños, pero  no generando autoritarismos'

Sigue la polémica en Cali por la decisión de la Corte Constitucional sobre permitir el consumo de licor y de la dosis mínima de droga en espacios públicos.

Mientras el alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, y el presidente del Concejo caleño, Fernando Tamayo, insisten en que esta medida implica un retroceso para las autoridades en cuanto a la prevención de riñas por excesos de consumo de licor, así como por alucinógenos, el arzobispo de la capital vallecaucana, monseñor Dario de Jesús Monsalve, sostuvo: “El tema es para reflexionarlo bien, que los niños y niñas hay que protegerlos, pero la forma no es generando autoritarismos o moralismos excesivos que llevan a cohibir las libertades de la gente”.



El prelado añadió: “Que las autoridades pongan los controles y las familias la responsabilidad. Y las cortes defiendan las libertades”.



Entre tanto, la Conferencia Episcopal del país indicó: "“Reciben con honda preocupación y desconcierto”.



La Conferencia Episcopal indicó, además,: "Finalmente, los religiosos hacen un llamado a las instituciones del Gobierno y de la sociedad civil para que “se comprometan activamente en proyectos de prevención tratamiento y rehabilitación de las adicciones”.



El alcalde de Cali sostuvo que con la Policía se viene trabajando para lograr la reducción de homicidios, tendencia que se ha mantenido en los últimos cinco años, y de otros delitos por lo que reiteró su desacuerdo.



La Corte reconoció que su decisión puede tener un efecto sobre los decretos que el Gobierno emitió a raíz de esta ley, normas que ahora se quedarían sin piso jurídico.



"No me puedo pronunciar sobre un decreto en particular. Pero al declararse inexequible (los dos artículos del Código que impiden consumir sustancias psicoactivas en la calle), es muy probable que quienes expidieron esos decretos deban revisar si se expidieron con base en estas normas. Si se expidieron con base en estas normas, ellos seguramente revisarán si el fundamento de derecho, como dice el Código de Procedimiento Administrativo, aún se mantiene", informó la Corte.



El presidente del Concejo de Cali dijo: "La Corte no tiene en cuenta este clamor ciudadano, debe primar el interés general y el clamor de la comunidad a tener espacios sanos para la convivencia. Desde mi ejercicio como concejal, esa es una de las quejas más frecuentes que recibo de la gente", aseveró Tamayo.

Tamayo agregó que para la Policía también le será mucho más difícil la lucha contra el microtráfico.



"Si bien es cierto que todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, será muy complicado para las autoridades ejercer un control al expendio de estupefacientes en las entradas de los colegios, en los parques y en otros escenarios públicos", enfatizó el concejal.



CALI