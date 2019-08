En la velación de Kevin Ademir Mestizo, uno de los comuneros que resultó muerto en el reciente atentado ocurrido en el norte del Cauca, el padre del joven de 23 años señaló que dos días antes de la tragedia, su hijo ya le había notificado de amenazas en su contra.

“Cuando me contó, yo le dije cuídese, nos hicimos todos un ritual también, pero me di cuenta que la madre naturaleza me lo prestó por 23 años, nada más y pues yo lo felicito a mi hijo, porque murió haciendo algo bueno”, dijo el padre.

Para este hombre que ha ejercido como docente durante muchos años, su hijo al igual que él estaba entregado al proceso de defender el territorio y eso le reconforta, saber que Kevin partió haciendo el bien.



“Espero que como papás y mamás orienten también a sus hijos, porque es digno morir haciendo el bien, y no haciéndole el daño a otras personas como tal vez lo hicieron los que mataron a mi hijo y al compañero Eugenio Tenorio”.



El desconsolado padre contó cómo alcanzó a acompañar al joven de 23 años hasta el hospital de Caloto, donde falleció. Agradece a Dios que no hayan resultado más víctimas fatales del hecho, porque ahí sí habría sido una tragedia.



“Así como dispararon, no era para matar solo a dos, posiblemente hubieran muerto 10, 20, si le dan al chofer de la chiva, se va con la chiva para las peñas y no estaríamos hablando de eso”.

Autoridades indígenas piden pronta intervención de la ONU y la OEA. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Su petición es para que la acción criminal no quede impune y “hay que apretar para que el crimen de mi hijo no quede impune".



“Lo que yo quiero pedirles no solo a las autoridades, sino a todos es que esto no se quede así...yo quiero que las autoridades hagan justicia, que se haga la investigación”, agregó.



Finalmente, señaló que pese a que se ha dicho que los autores de los recientes hechos violentos en el Cauca son personas miembros del 'Cartel de Sinaloa' y 'Distrito 12', tiene la convicción que “se trata de personas de nuestro mismo territorio”.



Los cuerpos de Kevin Ademir Mestizo, de 23 años, y Eugenio Tenorio Yosando de 46, fueron llevados en caravana a zona rural de Toribío y se mantendrán en ese lugar hasta las 7 de la mañana de este lunes. La siembra de los dos guardias será el martes.



A su vez, una junta directiva extraordinaria se llevó a cabo en el resguardo de Tóez, en Caloto, con el objetivo de avanzar en el ejercicio del control territorial frente a los recientes asesinatos.



La líder indígena Aida Quilcué, quien estuvo presente en la sesión extraordinaria, reprochó que la audiencia no se haya llevado a cabo en el lugar donde estaban siendo velados los comuneros.



“Yo sé que está muy difícil y en cualquier momento nos pueden matar a cualquiera, pero que nos maten parados y luchando y no arrodillados y con miedo”, dijo Quilcue, exigiendo se respete la vida de pueblos indígenas.



El ataque en el que perdieron la vida Kevin Ademir y Eugenio Tenorio ocurrió el pasado sábado, a la altura del sector conocido como Los Chorros, jurisdicción del municipio de Caloto, cuando integrantes de la Guardia se movilizaban en un vehículo tipo bus escalera o chiva a hacer acompañamiento a los participantes de la Feria del Café, y fueron atacados con disparos.



Además de los dos fallecidos, se reportaron ocho heridos más, cinco hombres y tres mujeres dentro de los cuales se encuentran dos menores de edad, los cuales están siendo atendidos en centros de atención médica en Cali.



POPAYÁN