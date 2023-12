'Hay odio': Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, tras suspensión de la Procuraduría

Recientemente, se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación al suspender por cuatro meses del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en relación con presuntas irregularidades vinculadas a la organización de la Feria de Cali en su edición virtual de 2020.

Ospina explicó a través de su cuenta de X que "no conoce el sentido del fallo" y que la sanción presentada por la entidad pretende dañar diciembre.



"Quienes pretenden dañar el futuro y amargar nuestro diciembre. Hoy 25 día festivo, inicio de Feria, presentan desde la Procuraduría una presunta sanción, no conocemos el sentido del fallo, pero sin duda hay odio y saña al filtrar un panfleto", anunció Ospina



Por otro lado, dijo que su intención ante el caso es adelantar una defensa y actuar bajo el marco de la ley.



El alcalde concluyó su publicación diciendo: "Pero que no digan que no existe acoso, agresión y premeditación e idea de daño reputacional".



Asimismo, Ospina afirmó que superó el Covid y el estallido y por ello, también espera superar este nuevo dilema.

Cabe resaltar que el ente de control también destituyó e inhabilitó por nueve años al secretario de Cultura, José Darwin Lenis Mejía, quien fue delegado por Ospina Gómez para adelantar el proceso contractual de la feria.

