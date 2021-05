Hay muros de sordos y ciegos sin respuestas al hambre de Cali: Alcalde

"Caleños y caleñas, estamos ante una situación verdaderamente dramática y difícil. Estamos ante una carencia total de alimentos para niños y niñas, de medicamentos, para nuestros enfermos, de atención para nuestros ancianos, de espacios de vida para nuestras mujeres".

Con estas palabras, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para ser parte de una movilización que sale hoy, a las 10:30 de la mañana desde la plazoleta Jairo Varela, frente a la Alcaldía en el Centro Administrativo Municipal (CAM) para sentar una voz de expresión por toda Cali, afectada por ataques y disturbios en estos ya ocho días de paro que dejaban más de 200 heridos.



"Caleños y caleñas, estamos ante el hecho de que mujeres no han podido ir a trabajar para proveer alimentos, que nuestros obreros no han podido ir a trabajar para proveer alimentos a sus familias, que nuestra gente no ha podido adelantar las tareas básicas para vivir con dignidad", dijo el alcalde Ospina.



"Estamos ante un bloqueo que nos lleva a la desesperanza, a la irritación, a las peleas entre unos y otros", señaló.

"Hemos acudido agotado todas la oportunidades y posibilidades para desescalar esta situación y cada vez nos encontramos los muros de aquellos que sordos y ciegos no encuentran respuestas a mirar el hambre de nuestro pueblo", dijo el alcalde Ospina.

"Los invito a que nos movilicemos ya por la vida, a que nos movilicemos ya por un corredor humanitario, movilicémonos ya para que nuestro pueblo trabajador pueda seguir siendo un pueblo trabajador", añadió Ospina.



"Movilicémonos ya por la esperanza y la vida", insistió.



El alcalde ha venido recalcando la necesidad ante el Gobierno Nacional de ser escuchados, al igual que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien instó al presidente Iván Duque a instalar una mesa de diálogo nacional con diferentes actores de la ciudadanía, entre sindicalistas de centrales obreras, trabajadores, estudiantes e indígenas.



La mandataria señaló que Cali y el Valle viven una muy grave situación social.



CALI