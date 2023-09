El jueves 21 de septiembre, Cali vivió uno de los días más agitados a nivel ambiental por cuenta de una serie de fuertes incendios que prendieron las alarmas entre sus habitantes y sobrepasaron las máximas capacidades institucionales para apagarlos.



Ante esta situación, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró, denunció que detrás de las conflagraciones hay unas mafias que tienen como propósito lotear terrenos para posteriormente venderlos.



Así lo expresó en el programa radial Mañanas Blu, en el que enfatizó sobre “manos criminales” que generaron incendios en La Buitrera y La Buitrera, el pasado jueves 21 d este mes.



Y agregó: “Los incendios espontáneos no suelen ocurrir en el territorio, solo el 5 por ciento”.

Imágenes tomadas hoy de los daños y la extensión del incendio de ayer y antier.

Se realizará de manera pormenorizada el estudio del caso para afinar y mejorar la respuesta interinstitucional, también se recogerá la manera de mejor vincular al voluntariado pic.twitter.com/U9Hm2kIzKi — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 23, 2023

“Lo que nosotros creemos es que manos criminales, con la intención de urbanizar de manera ilegal las laderas de Cali, manos criminales con la intención de hacer daño, también pirómanos, generaron este incendio; les tomó ventaja y avanzó por toda la cordillera. Estamos hablando de unos impactos terribles a la fauna y flora”, detalló el mandatario caleño.



Explicó que dichas “mafias organizadas” se encargan de adelantar un proceso de ocupación de terrenos que luego lotean para entregarlos a otras personas.



El alcalde Ospina advirtió que este proceso es ilegal, y aseguró que restaurar los terrenos afectados es “complejo”, debido a factores como los fuertes vientos que se han presentado en los últimos días y a la temporada seca, propicia para nuevas conflagraciones.



Para el mandatario, existe un riesgo importante, debido a que la ciudad pasa por una “temporada inusual” en el que buena parte de la vegetación en os cerros tutelares se encuentra seco.



“Podríamos tener sucesivos incendios forestales en lo que viene de temporada seca. Es un incendio que empieza en el municipio de Yumbo y termina en la ciudad de Cali; de los grandes que hemos tenido en nuestro territorio”, enfatizó Ospina Gómez.



Ante este panorama, el mandatario local pidió la colaboración de la ciudadanía para ayudar a dar con el paradero de las personas responsables de los incendios.

Bomberos y voluntarios trabajaron para controlar el incendio. Foto: Santiago Saldarriaga Bomberos y voluntarios trabajaron para controlar el incendio. Foto: Santiago Saldarriaga Fuera de control incendio en las laderas de Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El tiempo

“Tenemos entre todos que capturar y judicializar a quienes de manera intencional provocan estos incendios”, puntualizó Ospina.

“No vamos a poder resolver estas circunstancias en tiempos de sequía si no hay una conciencia ciudadana de no provocar incendios”, agregó.



Alcalde ofrece recompensa por autores de incendios



Ante la gravedad de los incendios y sus posteriores consecuencias ambientales, el alcalde Ospina anunció una recompensa de hasta $50 millones para dar con el paradero de las personas que ocasionaron los incendios.



“Existe un fondo de recompensas para capturar a quienes provocan de manera intencional estos incendios. A ese pirómano, que es un bandido, lo tenemos que capturar”, dijo Ospina.



A su vez, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que se adelanta una investigación minuciosa de manera conjunta con Policía y Fiscalía, orientada a dar con los autores del hecho.



“Los criminales responsables de perpetrar estos hechos, que merecen todo nuestro rechazo, deberán responder conforme lo indica la ley. Estos actos son viles contra nuestros ecosistemas y no podemos permitir que la ambición de unos, por ocupar terrenos de manera ilegal, acabe con nuestras zonas protegidas”, expresó Dranguet.

Analizan posibilidad de declaratoria de calamidad pública por incendios forestales en el Valle

Además de Cali, otros municipios del Valle del Cauca también han sufrido con los incendios forestales, motivo por el cual, desde el Gobierno departamental estudian la posibilidad de declarar calamidad pública, con el fin de contar con las herramientas adecuadas y apoyo técnico y logístico para atender este tipo de emergencias.

Fuera de control incendio en las laderas de Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El tiempo

Así lo dio a conocer el secretario de Gestión del Riesgo de Desastre del Valle, Francisco Javier Tenorio, quien detalló que sostendrá una reunión con todos los actores del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastre.



De esta manera busca “verificar la posibilidad de declarar la calamidad pública en el departamento por incendios forestales, para articular esfuerzos con los municipios y poder actuar de una manera más pronta y eficaz ante la ocurrencia de una emergencia que se pueda presentar en los municipios”.



El funcionario advirtió que las altas temperaturas también se han convertido en un factor de riesgo de incendios.



Cuenta que tan solo el jueves se presentaron ocho incendios forestales de manera simultánea (Cali, Yumbo, Palmira y Pradera), que fueron atendidos de manera coordinada con unidades de otros municipios y apoyo de la comunidad.

CALI