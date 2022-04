Desde el Concejo, Ana Leidy Erazo, Alexandra Hernández, Roberto Rodríguez y Terry Hurtado alertaron sobre el programa de comedores comunitarios.

La secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, respondió a los cabildantes que con el fin de no cerrar algunos de los comedores este año, las raciones de comida serán entre 30 y 40 diarias debido al alza de alimentos y la logística de compra y entrega que estos demandan.



“Aún no se da inicio a la entrega de suministros por falta de presupuesto, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiación, entre ellas, el empréstito que define recursos para 160 comedores”, dijo la concejala Hernández.



Erazo y Rodríguez dijeron que comienza abril y no hay soluciones para que los comedores, afectados también por alza de alimentos, operen con prontitud.

Hurtado manifestó la necesidad de mejorar e instaurar una cultura de consumo de alimentos balanceados y considerar el impacto de huella hídrica y de carbono ambiental en la minuta.



Más de 89.000 son personas alimentadas diariamente en 762 comedores. Hay 2.200 gestoras comunitarias y más de 50.000 personas en intervención psicosocial.



En total, más de 700.000 habitantes se benefician en Cali, según la concejala Hernández.



El director ejecutivo de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, padre José Eugenio



Hoyos, dijo que se hace gestión con la Alcaldía y empresarios para el funcionamiento de los comedores, ante el aumento de casos de hambre en la ciudad y la región. Señaló que el oriente caleño con el nororiente de la capital vallecaucana es una de las zonas con más necesidades básicas insatisfechas.



“Admiro a la gente pobre. No sé cómo sobrevive con lo poquito que tiene para comer. Tenemos que tomar conciencia de que el hambre no tiene religión ni condición social”, expresó el sacerdote.



El alcalde Jorge Iván Ospina se comprometió con los recursos en este año y señaló que para evitar situaciones de este tipo en cada inicio de un año fiscal, se buscará que en enero de 2023, los dineros se puedan entregar sin demoras.



